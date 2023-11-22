Англия и Франция – явные букмекерские фавориты Евро-2024. До отбора все было не так однозначно

Завершился квалификационный турнир к Евро-2024.

Уже известен 21 из 24 участников турнира. Последние 3 путевки будут разыграны в стыковых матчах Лиги наций.

Букмекеры считают сборные Франции (4.50) и Англии (4.50) явными фаворитами турнира в Германии. Перед квалификацией их шансы оценивались ниже – 6.00 и 7.00 соответственно.

Топ-10 фаворитов Евро-2024 по версии букмекеров:

1-2. Франция – 4.50

1-2. Англия – 4.50

3. Германия – 7.00

4. Испания – 8.00

5. Португалия – 9.00

6-8. Бельгия – 17.00

6-8. Италия – 17.00

6-8. Нидерланды – 17.00

9-10. Дания – 33.00

9.10. Хорватия – 33.00

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