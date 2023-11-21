Франция может набрать максимум очков в отборе Евро впервые с 2004 года. Нужна победа над Грецией за 1.60

Сборные Греции и Франции встретятся в квалификации Евро-2024.

Французы досрочно заняли первое место в группе В и вышли на чемпионат Европы. Сегодня они могут повторить достижение 19-летней давности, набрав максимум очков в квалификации – 24 из 24 возможных.

Поставить на победу Франции можно с коэффициентом 1.60. Ничья идет за 3.80, победа греков – за 5.60.

Матч состоится 21 ноября и начнется в 22:45 мск.

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