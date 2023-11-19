Хорватия поедет на Евро, если победит Армению. Какой расклад в группе D?

Хорватия проходит на Евро, если обыграет Армению. При этом если Уэльс возьмет три очка дома с немотивированной Турцией, а хорваты сыграют вничью, в Германию поедут именно валлийцы за счет личных встреч.

Раздел «Ставки» на Sports.ru изучает последнюю интригу в группе D.

Что перед последним туром?

Армения могла зацепиться за шанс, но сыграла вничью с Уэльсом – 1:1. Хотя начало намекнуло на сенсацию: уже на 5-й минуте Лукас Селараян открыл счет, но еще до перерыва головой в свои ворота забил Наир Тикнизян. Уэльс был хладнокровен, и хозяева больше не забили.

Команда Александра Петракова потеряла даже теоретические шансы выйти на Евро, хотя цель и так казалась слишком сложной: армянам надо было сначала обыграть валлийцев, а потом в гостях Хорватию. Но поход очень достойный! Сама Хорватия пока тоже никуда не вышла: 2:0 обыграла Латвию, но отрыв от валлийцев – два очка. По голу забили Ловро Маер и Андрей Крамарич.

Сборная Уэльса – единственный конкурент за путевку, сохраняет шансы на прямой выход на Евро-2024. Уэльс гарантирует участие на чемпионате Европы, если победит Турцию (коэффициент – 2.50), а Армения не проиграет Хорватии (5.50). При иных раскладах валлийцы поборются за путевку на Евро-2024 в стыковых матчах.

Так что все в ногах хорватов.

Что по игре сегодня?

● Хорватия не уступила в 11 из 13 предыдущих встреч в отборе (8 побед, 3 ничьи).

● Один из оппонентов не забивал в пяти из шести последних матчей хорватов в квалификации на Евро.

● Хорватия победила в 21 из 28 предыдущих домашних поединков в отборе к чемпионатам Европы (6 ничьих, 1 поражение).

Немотивированные армяне – слабы на выезде, а тут еще и путевка на кону. Победа хорватов будет легкой – коэффициент всего 1.12, поэтмоу надо добавить интереса. Например минусовая фора (-1,5) на хозяев идет за 1.53.

Фото: IMAGO/Ante Cizmic/Global Look Press