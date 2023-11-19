Ставки на Спортс
Блог

Хорватия поедет на Евро, если победит Армению. Какой расклад в группе D?

Ставки на футбол Ставки на футбол
Ставки на спорт Ставки на спорт
Евро-2024 Евро-2024
сборная Армении по футболу сборная Армении по футболу
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Ставки на сегодня Ставки на сегодня
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Хорватия проходит на Евро, если обыграет Армению. При этом если Уэльс возьмет три очка дома с немотивированной Турцией, а хорваты сыграют вничью, в Германию поедут именно валлийцы за счет личных встреч. 

Раздел «Ставки» на Sports.ru изучает последнюю интригу в группе D.

Что перед последним туром?

Армения могла зацепиться за шанс, но сыграла вничью с Уэльсом – 1:1. Хотя начало намекнуло на сенсацию: уже на 5-й минуте Лукас Селараян открыл счет, но еще до перерыва головой в свои ворота забил Наир Тикнизян. Уэльс был хладнокровен, и хозяева больше не забили.

Команда Александра Петракова потеряла даже теоретические шансы выйти на Евро, хотя цель и так казалась слишком сложной: армянам надо было сначала обыграть валлийцев, а потом в гостях Хорватию. Но поход очень достойный! Сама Хорватия пока тоже никуда не вышла: 2:0 обыграла Латвию, но отрыв от валлийцев – два очка. По голу забили Ловро Маер и Андрей Крамарич.

Сборная Уэльса – единственный конкурент за путевку, сохраняет шансы на прямой выход на Евро-2024. Уэльс гарантирует участие на чемпионате Европы, если победит Турцию (коэффициент – 2.50), а Армения не проиграет Хорватии (5.50). При иных раскладах валлийцы поборются за путевку на Евро-2024 в стыковых матчах. 

Так что все в ногах хорватов.

Что по игре сегодня?

● Хорватия не уступила в 11 из 13 предыдущих встреч в отборе (8 побед, 3 ничьи).

● Один из оппонентов не забивал в пяти из шести последних матчей хорватов в квалификации на Евро.

● Хорватия победила в 21 из 28 предыдущих домашних поединков в отборе к чемпионатам Европы (6 ничьих, 1 поражение).

Немотивированные армяне – слабы на выезде, а тут еще и путевка на кону. Победа хорватов будет легкой – коэффициент всего 1.12, поэтмоу надо добавить интереса. Например минусовая фора (-1,5) на хозяев идет за 1.53.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Лудомания съедала Бухарова: покер стал болезнью еще в «Зените». Он лечился три года и победил благодаря рехабу

Фото: IMAGO/Ante Cizmic/Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий