«Портсмут» лидирует в английской Лиге 1 и не проигрывает 26 матчей подряд. Выиграют чемпионат за 2.45

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«Портсмут» занимает первое место в турнирной таблице английской Лиги 1.

Клуб не проигрывает в чемпионате 26 матчей подряд — это 9-я по продолжительности серия в истории Англии.

Поставить на то, что «Портсмут» по итогам сезона выйдет в Чемпионшип, можно за 1.44. Победа клуба в лиге идет за 2.45.

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