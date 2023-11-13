«Атлетико» побеждает дома 17 матчей подряд. Серия длится более 9 месяцев

«Атлетико» победил «Вильярреал» (3:1) в 13-м туре чемпионата Испании.

Мадридский клуб побеждает на своем поле 17 матчей подряд. В последний раз «Атлетико» терял очки дома больше 9 месяцев назад — в игре с «Хетафе» (1:1) 4 февраля.

Следующий домашний матч мадридцы проведут 25 ноября против «Мальорки». Коэффициент на победу «Атлетико» – 1.43.

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