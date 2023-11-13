«Атлетико» побеждает дома 17 матчей подряд. Серия длится более 9 месяцев

Теги Вильярреал Атлетико Ла Лига Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Атлетико» победил «Вильярреал» (3:1) в 13-м туре чемпионата Испании.

Мадридский клуб побеждает на своем поле 17 матчей подряд. В последний раз «Атлетико» терял очки дома больше 9 месяцев назад — в игре с «Хетафе» (1:1) 4 февраля.

Следующий домашний матч мадридцы проведут 25 ноября против «Мальорки». Коэффициент на победу «Атлетико» – 1.43.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как же скучно без ставок на футбол – но есть Первая лига и даже чемпионат Индии, а еще – хоккей

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий