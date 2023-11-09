«Фенербахче» победил в 25 из 27 последних матчей. Обыграют «Лудогорец» за 1.80

«Лудогорец» и «Фенербахче» встретятся в 4-м туре Лиги Конференций.

Турецкий клуб одержал победу в 25 из 27 последних матчей. На продление тренда в сегодняшней игра дают коэффициент 1.80.

«Лудогорец» – явный аутсайдер матча за 4.10. Ничья оценивается в 4.20.

Игра пройдет 9 ноября и начнется в 23:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

6 команд уже вышли в плей-офф ЛЧ. На «Баварию» коэффициент понизился, а на «Лейпциг» и «Сосьедад» даже подрос