Карацев впервые с 2022-го вышел в финал Japan Open, коэффициент на победу в турнире – 2.00

Аслан Карацев в полуфинале турнира в Токио обыграл Синтаро Мотидзуки – 6:3, 6:4. Россиянин впервые с января 2022-го вышел в финал ATP, где сыграет с Беном Шелтоном.

Американский теннисист – фаворит, на его победу выставлен коэффициент 1.82, на Карацева – 2.00.

Всего для него это будет пятый финал в карьере (баланс 3:1).

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