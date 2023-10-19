Неймар пропустит минимум полгода. Еще можно поставить, что он забьет меньше 13 голов в чемпионате Саудовской Аравии

Стали известны сроки восстановления Неймара после серьезной травмы, полученной в матче с Уругваем (0:2).

«Аль-Хилаль» объявил, что 31-летний футболист перенесет операцию из-за повреждения передней крестообразной связки и разрыва мениска.

По прогнозам Globo, восстановление футболиста займет не меньше полугода. Неймар вернется на поле к концу сезона.

Букмекеры еще не убрали из линии ставку на голы Неймара в чемпионате Саудовской Аравии. Тотал меньше 12,5 идет на БЕТСИТИ с коэффициентом 1.55. Вчера можно было поставить за 1.65.

Неймар ни разу не забил в этом сезоне саудовской лиги.

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У Неймара страшная травма: порвал кресты и мениск на левом колене 😱