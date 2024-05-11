Аталанта – Ювентус: прогноз на матч 15 мая 2024, кубок Италии

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Дата матча: 15 мая 2024 года

Место проведения: Стадио Олимпико Рим

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В предстоящем поединке кубка Италии встречаются две команды с сильным атакующим потенциалом: Аталанта и Ювентус. Матч обещает быть напряженным, учитывая последние выступления обеих команд.

Аталанта находится в хорошей форме, показывая отличные результаты как в национальном чемпионате, так и в европейских кубках. Команда забила 10 голов в последних пяти играх и пропустила лишь 3, что свидетельствует о хорошей организации игры как в нападении, так и в обороне.

Ювентус, с другой стороны, имеет менее убедительные результаты, забив 5 голов и пропустив 6 в последних пяти встречах. Команда показывает неконсистентность в своих выступлениях, что вызывает определенные вопросы к стабильности их игры.

Ключевые статистические моменты:

  • Аталанта продемонстрировала физическую хорошую форму, а также способность забивать в каждом матче в последних 7 встречах.
  • Ювентус не проигрывает в последних 6 встречах против Аталанты, что добавляет уверенности в предстоящем матче, несмотря на текущие трудности.

Тактические соображения:

Аталанта будет стремиться использовать свою физическую форму для давления на соперника, учитывая свою эффективность в последних играх.

Ювентус должен будет наладить оборону и искать свои шансы в контратаках, используя опыт своих лидеров.

Прогноз:

Исходя из текущей формы и взаимных встреч, матч обещает быть забивным. Обе команды имеют хорошие атакующие линии, но у Аталанты есть преимущество текущей формы.

Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют» за коэффициент 1.65. Обе команды показали, что могут забивать, а их последние игры показывают, что обороны допускают ошибки, что должно способствовать забитым голам с обеих сторон.

Рекомендация: Прогноз на победу Аталанты за коэффициент 2.75. Учитывая текущую форму, Аталанта выглядит фаворитом этой встречи, несмотря на традиционно сложные матчи против Ювентуса.

Коэффициенты:

  • П1 – 2,75
  • Х – 3,2
  • П2 – 2,9

Где смотреть матч Аталанта – Ювентус

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Аталанта – Ювентус
Дата проведения
15 мая, 22.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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