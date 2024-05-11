Райо Вальекано – Гранада: прогноз на матч 15 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 15 мая 2024 года

Место проведения: стадион Кампо де Вальекас

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В преддверии важного матча между Райо Вальекано и Гранадой, обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице Ла Лиги. Райо Вальекано занимает 16-е место с 35 очками, в то время как Гранада находится на предпоследнем, 19-м месте с 21 очком.

Райо Вальекано показывает нестабильные результаты, не сумев выиграть в последних трех матчах, но их игра на домашнем стадионе немного лучше. С другой стороны, Гранада испытывает серьезные трудности, особенно в гостевых матчах, не выиграв ни одного из последних 12 встреч в гостях.

Ключевые моменты для анализа:

  • Райо Вальекано не проигрывает Гранаде в последних 10 встречах, что дает им психологическое преимущество.
  • Гранада пропустила в среднем 1.6 гола за игру в последних пяти матчах, показывая уязвимость в обороне.
  • Райо Вальекано забивает недостаточно голов (среднем 0.4 гола за игру в последних 5 матчах), что может быть проблемой для команды.

Прогноз:

Исходя из статистики и текущей формы команд, можно ожидать, что Райо Вальекано будет доминировать, но их недавняя неэффективность в атаке может сыграть против них. Гранада же, несмотря на свои проблемы, все же способна забивать голы, особенно учитывая статистику пропущенных голов Райо Вальекано.

Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют» за коэффициент 2,15. Это отражает текущую способность обеих команд забивать, при одновременной уязвимости их оборон.

Коэффициенты:

  • П1 – 1,67
  • Х – 3,8
  • П2 – 5,7

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Райо Вальекано – Гранада
Дата проведения
15 мая, 20.30, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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