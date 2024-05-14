Бельский предложил поставить на точный счет в матче «Тоттенхэм» – «Сити» с коэффициентом 14.50

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

«Ну и триллер выдали вчера «Вилла» и «Ливерпуль»! В случае победы команды Эмери у «Тоттенхэма» не было бы шансов на попадание в зону ЛЧ.

Но «Астон Вилла» взяла только ничью, поэтому нас ждет интересное зрелище. Многие преподносят этот матч с вопросом «что же выберет «Тоттенхэм»: дать шанс «Арсеналу» на чемпионство и теоретическую борьбу за ЛЧ или же проиграет специально?».

По-моему, это неуместно. Почему-то многим хочется игнорировать тот факт, что «Манчестер Сити» выдает убойные концовки сезонов. Клопп не даст соврать.

Да, «Тоттенхэм» на новом стадионе – криптонит для «Сити». Но, как мне кажется, сейчас он не такой действенный. Беру победу Гвардиолы за 1.40 по линии БЕТСИТИ.

Но вот россыпи голов не жду. Думаю, что «Сити» будет классически непросто на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», но минимальную победу они все-таки увезут.

На тотал меньше 3.5 аж 2.16. Неплохо же? А на точный счет 0:1 в пользу «Сити» можно зарядить с кэфом аж 14.5. Пробуем?» – заявил Бельский.

Матч состоится 14 мая и начнется в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

ЦСКА может оставить «Зенит» без трофеев, у «Спартака» открылось второе дыхание. Рассказываем об интригах Кубка России