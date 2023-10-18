Неймар может надолго выбыть из-за травмы. У него нет голов за «Аль-Хилаль» в чемпионате – за тотал меньше 12,5 еще дают 1.65

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Неймар получил травму в матче отбора ЧМ-2026 против Уругвая (0:2).

Форвард сборной Бразилии и «Аль-Хилаля» покинул поле в слезах на носилках. 31-летний игрок вышел со стадиона на костылях.

В сентябре нападающий вернулся на поле после травмы связок правой лодыжки, из-за которой он пропустил шесть месяцев. По информации Globo, Неймар снова может выбыть на длительный срок.

Несмотря на неутешительные прогнозы, букмекеры продолжают принимать ставки на голы бразильца в этом сезоне.

БЕТСИТИ дает 1.65 на то, что тотал голов Неймара в чемпионате Саудовской Аравии будет меньше 12,5. У нападающего пока нет ни одного забитого мяча.

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