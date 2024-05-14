«Тоттенхэм» – «Ман Сити»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команды Гвардиолы вернуться на первое место

14 мая состоится перенесенный матч 34-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет в Лондоне и начнется в 22:00.

«Тоттенхэм» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Столичная команда с 63 очками занимает пятое место в таблице, уступая пять балов идущей четвёртой «Астон Вилле».

«Ман Сити» с 85 очками находится на второй строчке в таблице АПЛ. Коллектив Хосепа Гвардиолы на один балл отстает от лидирующего «Арсенала» и в случае победы обойдет лондонцев перед заключительным туром чемпионата.

«Тоттенхэм» обыграл в прошлом туре «Бернли» (2:1) и прервал серию из четырех поражений. У «Сити» семь побед подряд в АПЛ.

Команда Гвардиолы победила только в одном из пяти предыдущих очных матчей в чемпионате Англии. Одна встреча завершилась вничью, трижды успех был на стороне «Тоттенхэма».

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Аналитики БЕТСИТИ считают «Ман Сити» явным фаворитом предстоящей игры. На победу гостей предлагают коэффициент 1.40, на успех хозяев дают 7.10, вероятность ничьи оценивается кэфом 6.10.

Эксперты уверены, что матч будет результативным. В БЕТСИТИ поставить на ТБ 3.5 можно за 1.72, в то время как на ТМ 3.5 дают 2.20.

Интересным вариантом для ставки смотрится «П2 и ТБ 2.5» за 1.66. Более рискованный исход «П2 и ТБ 3.5» идет за 2.22.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Ман Сити». На П2 ставят 73% бетторов.

Только 12% верят в «Тоттенхэм», 15% выбрали для ставки ничью.

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