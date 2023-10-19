У Неймара страшная травма: порвал кресты и мениск на левом колене 😱

Пропустит минимум полгода.

Матч с Уругваем в отборе на ЧМ – кошмар для Неймара. Бразилец получил тяжелейшую травму в конце первого тайма, поле он покинул в слезах и на носилках.

Уже появился страшный диагноз: по информации Globo, это разрыв передних крестообразных связок и мениска, оба на левом колене. Впереди минимум полгода восстановления – все может затянуться до конца сезона-2023/24.

И это Ней только недавно вернулся после травмы лодыжки – тогда пропустил около четырех месяцев и восстановился лишь к середине лета. С того момента нападающий сыграл в девяти официальных матчах – игра с Уругваем стала роковой.

Неймар рефлексирует: «Это стих, который я опубликовал перед отъездом. «Сердце человека обдумывает свой путь, но господь управляет шествием его», – притчи 16:9.

Вся честь и слава всегда принадлежат тебе, мой бог, что бы вы ни говорили, у меня есть вера»

Неймар пропустил из-за повреждений 2,5 года

Да, это не преувеличение: 918 дней за всю карьеру, не учитывая свежую. Мрак.

● Больше всего травм бразилец получил в «ПСЖ», аж 29.

● В «Барсе» со здоровьем было получше, но тоже неприятно: 10 повреждений, от которых восстанавливался в общей сложности 147 дней.

● При этом картинка учитывает и пропущенные матчи за сборную Бразилии (и крошечный отрезок за «Аль-Хилаль», который совпал с последней травмой в «ПСЖ»). Отдельно они не расписаны и включены в учет клубов, в которых бразилец играл.

Из всех травм восемь выбивали на 30+ дней. Самая крупная – на четыре месяца

Тяжелее всего пришлось как раз в прошлом сезоне, когда Неймар сломался в феврале 2023-го во время матча с «Лиллем». Он подвернул голеностоп правой ноги во время единоборства и покинул поле на носилках. Тогда нападающий пропустил 15 игр «ПСЖ», вернулся лишь в июне, незадолго до отъезда в Саудовскую Аравию.

От остальных Ней оправлялся быстрее: 90 дней в сезоне-2017/18 (мимо 18 игр), 85 и 63 дня в сезоне-2018/19 (20 и 8), а также 73 дня в сезоне-2021/22 (14).

Теперь новая травма – возможно, самая серьезная за всю карьеру.

В «Аль-Хилаль» он тоже приехал с повреждением

Бразилец дебютировал за новую команду лишь через месяц после трансфера и за пять матчей во всех турнирах сделал 1+3.

От приезда нападающего ожидали многого: в перспективе сумма трансфера может дорасти до 120 млн евро, а сам Неймар заработает 300 млн евро за два года. Его презентовали красивым шоу дронов, а окончательно убедили роскошными условиями: пообещали частный дом на 25 комнат, 500 тысяч евро за каждый пост с рекламой Саудовской Аравии, автопарк из восьми машин и личный самолет.

Пока у Неймара не все гладко: уже случилось несколько спорных моментов с его участием.

В середине ноября «Аль-Хилаль» в Азиатской ЛЧ сыграл вничью с узбекским «Навбахором», и Ней психанул прямо во время матча. Во втором тайме бразилец сцепился с одним из игроков «Навбахора»: толкнул, а когда тот упал, пнул в него мяч. Это попало на кадры трансляции, а главный судья показал Неймару желтую карточку.

Уже через неделю поползли слухи, что Неймар подрался с главным тренером Жорже Жезуша после строгого выговора за некачественную игру. Позже нападающий опроверг и назвал информацию ложью.

Фото: Gettyimages.ru/Guillermo Legaria