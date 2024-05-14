Букмекеры не сомневаются, что «Ман Сити» победит «Тоттенхэм». «Горожанам» нужны две победы для чемпионства

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«Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в рамках 37-го тура АПЛ.

«Горожанам» для чемпионства нужно победить в двух оставшихся матчах до конца сезона.

Букмекеры считают «Сити» явным фаворитом встречи за 1.40. На победу «Тоттенхэма» дают коэффициент 7.00, на ничью – 6.10.

Матч состоится 14 мая и начнется в 22:00 мск.

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2 комментария
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Да уж, что что, а Сити умеет "дожимать" концовки чемпионатов.
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Сити!
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