Букмекеры не сомневаются, что «Ман Сити» победит «Тоттенхэм». «Горожанам» нужны две победы для чемпионства
«Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в рамках 37-го тура АПЛ.
«Горожанам» для чемпионства нужно победить в двух оставшихся матчах до конца сезона.
Букмекеры считают «Сити» явным фаворитом встречи за 1.40. На победу «Тоттенхэма» дают коэффициент 7.00, на ничью – 6.10.
Матч состоится 14 мая и начнется в 22:00 мск.
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