Букмекеры не сомневаются, что «Ман Сити» победит «Тоттенхэм». «Горожанам» нужны две победы для чемпионства

«Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в рамках 37-го тура АПЛ.

«Горожанам» для чемпионства нужно победить в двух оставшихся матчах до конца сезона.

Букмекеры считают «Сити» явным фаворитом встречи за 1.40. На победу «Тоттенхэма» дают коэффициент 7.00, на ничью – 6.10.

Матч состоится 14 мая и начнется в 22:00 мск.

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