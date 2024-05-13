«Реал» – фаворит следующего сезона Ла Лиги. «Барса» – 2-я у букмекеров, «Атлетико» – 3-й

Букмекеры считают «Реал» фаворитом следующего сезона Ла Лиги.

На чемпионство мадридского клуба можно поставить с коэффициентом 1.60. «Барселона» котируется второй за 2.70, «Атлетико» идет третьим с коэффициентом 13.00.

«Реал» с 1990 года защитил титул лишь один раз – в сезоне-2007/08.

Чемпион Испании в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Реал» – 1.60

2. «Барселона» – 2.70

3. «Атлетико» – 13.00

4. «Жирона» – 30.00

5. «Атлетик» – 50.00

6-7. «Севилья» – 100.00

6-7. «Реал Сосьедад» – 100.00

8-10. «Бетис» – 250.00

8-10. «Валенсия» – 250.00

8-10. «Вильярреал» – 250.00

Ставки на Спортсе

«Динамо» – чемпион на 50%. Коэффициент 5000.00 на «Спартак» точно не сыграет