«Реал» – фаворит следующего сезона Ла Лиги. «Барса» – 2-я у букмекеров, «Атлетико» – 3-й

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Букмекеры считают «Реал» фаворитом следующего сезона Ла Лиги.

На чемпионство мадридского клуба можно поставить с коэффициентом 1.60. «Барселона» котируется второй за 2.70, «Атлетико» идет третьим с коэффициентом 13.00.

«Реал» с 1990 года защитил титул лишь один раз – в сезоне-2007/08.

Чемпион Испании в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Реал» – 1.60

2. «Барселона» – 2.70

3. «Атлетико» – 13.00

4. «Жирона» – 30.00

5. «Атлетик» – 50.00

6-7. «Севилья» – 100.00

6-7. «Реал Сосьедад» – 100.00

8-10. «Бетис» – 250.00

8-10. «Валенсия» – 250.00

8-10. «Вильярреал» – 250.00

Ставки на Спортсе

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10 комментариев
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Ответ войд
Как бчк может быть выше первой каталонской? Опять тащат бестрофейник на 2 место)
Опять таблетки забыл выпить?
+3
-1
+2
Как бчк может быть выше первой каталонской?
Опять тащат бестрофейник на 2 место)
+5
-4
+1
Ответ Rachid
Обновленная Барселона преподнесет положительный сюрприз всем командам в Ла Лиге, да еще и на 106 тысячном новом Камп Ноу:))
А спотифай арена со следующего сезона уже будет работать?
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