Лас-Пальмас – Бетис: прогноз на матч 16 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 16 мая 2024 года
Место проведения: Эстадио де Гран Канария
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На этой неделе в испанской Ла Лиге состоится захватывающий поединок между Лас-Пальмасом и Бетисом. Лас-Пальмас, который борется за выживание, встретится на своем поле с Бетисом, который стремится закрепиться в верхней части турнирной таблицы.
Лас-Пальмас после поражения от Мальорки и продолжающегося спада в последних играх занимает 14-е место. Команда не смогла одержать победу в последних восьми матчах, что вызывает серьезные опасения. Однако они продолжают демонстрировать способность забивать голы, что может стать ключевым фактором в предстоящем матче.
Бетис находится в более выгодном положении, занимая шестое место в таблице. Команда показывает стабильные результаты, не проигрывая в последних пяти матчах и регулярно забивая голы. Эффективность атаки Бетиса может серьезно испытать оборону Лас-Пальмаса, учитывая их последние проблемы в обороне.Ключевые моменты:
- Домашнее преимущество Лас-Пальмаса: Несмотря на плохие результаты, домашнее поле может дать им преимущество.
- Форма Бетиса: Бетис выглядит увереннее, особенно в атаке, что делает их фаворитами в этой встрече.
- Оборонительные проблемы Лас-Пальмаса: Пропуск 11 голов в последних пяти матчах является тревожным сигналом перед столкновением с атакующими силами Бетиса.
Исходя из текущей формы и статистики команд, Бетис выглядит более предпочтительным кандидатом на победу. Лас-Пальмас показал некоторую уязвимость, особенно в обороне, что может стать определяющим фактором в матче.Рекомендация для ставки: Прогноз на победу Бетиса за коэффициент 1.89. Этот выбор поддерживается текущей формой Бетиса, их результативностью и проблемами Лас-Пальмаса в последних играх.
Коэффициенты:
- П1 – 4
- Х – 3,55
- П2 – 1,89
Где смотреть матч Лас-Пальмас – Бетис
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- Дата проведения
- 16 мая, 20.30, «де Гран Канария»