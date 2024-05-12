Лас-Пальмас – Бетис: прогноз на матч 16 мая 2024, Ла Лига

На этой неделе в испанской Ла Лиге состоится захватывающий поединок между Лас-Пальмасом и Бетисом. Лас-Пальмас, который борется за выживание, встретится на своем поле с Бетисом, который стремится закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

Лас-Пальмас после поражения от Мальорки и продолжающегося спада в последних играх занимает 14-е место. Команда не смогла одержать победу в последних восьми матчах, что вызывает серьезные опасения. Однако они продолжают демонстрировать способность забивать голы, что может стать ключевым фактором в предстоящем матче.

Бетис находится в более выгодном положении, занимая шестое место в таблице. Команда показывает стабильные результаты, не проигрывая в последних пяти матчах и регулярно забивая голы. Эффективность атаки Бетиса может серьезно испытать оборону Лас-Пальмаса, учитывая их последние проблемы в обороне.

Домашнее преимущество Лас-Пальмаса : Несмотря на плохие результаты, домашнее поле может дать им преимущество.

: Несмотря на плохие результаты, домашнее поле может дать им преимущество. Форма Бетиса : Бетис выглядит увереннее, особенно в атаке, что делает их фаворитами в этой встрече.

: Бетис выглядит увереннее, особенно в атаке, что делает их фаворитами в этой встрече. Оборонительные проблемы Лас-Пальмаса: Пропуск 11 голов в последних пяти матчах является тревожным сигналом перед столкновением с атакующими силами Бетиса.

Исходя из текущей формы и статистики команд, Бетис выглядит более предпочтительным кандидатом на победу. Лас-Пальмас показал некоторую уязвимость, особенно в обороне, что может стать определяющим фактором в матче.

Рекомендация для ставки: Прогноз на победу Бетиса за коэффициент 1.89

. Этот выбор поддерживается текущей формой Бетиса, их результативностью и проблемами Лас-Пальмаса в последних играх.