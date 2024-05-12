Лас-Пальмас – Бетис: прогноз на матч 16 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 16 мая 2024 года

Место проведения: Эстадио де Гран Канария

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На этой неделе в испанской Ла Лиге состоится захватывающий поединок между Лас-Пальмасом и Бетисом. Лас-Пальмас, который борется за выживание, встретится на своем поле с Бетисом, который стремится закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

Лас-Пальмас после поражения от Мальорки и продолжающегося спада в последних играх занимает 14-е место. Команда не смогла одержать победу в последних восьми матчах, что вызывает серьезные опасения. Однако они продолжают демонстрировать способность забивать голы, что может стать ключевым фактором в предстоящем матче.

Бетис находится в более выгодном положении, занимая шестое место в таблице. Команда показывает стабильные результаты, не проигрывая в последних пяти матчах и регулярно забивая голы. Эффективность атаки Бетиса может серьезно испытать оборону Лас-Пальмаса, учитывая их последние проблемы в обороне.

Ключевые моменты:
  • Домашнее преимущество Лас-Пальмаса: Несмотря на плохие результаты, домашнее поле может дать им преимущество.
  • Форма Бетиса: Бетис выглядит увереннее, особенно в атаке, что делает их фаворитами в этой встрече.
  • Оборонительные проблемы Лас-Пальмаса: Пропуск 11 голов в последних пяти матчах является тревожным сигналом перед столкновением с атакующими силами Бетиса.
Прогноз на матч:

Исходя из текущей формы и статистики команд, Бетис выглядит более предпочтительным кандидатом на победу. Лас-Пальмас показал некоторую уязвимость, особенно в обороне, что может стать определяющим фактором в матче.

Рекомендация для ставки: Прогноз на победу Бетиса за коэффициент 1.89. Этот выбор поддерживается текущей формой Бетиса, их результативностью и проблемами Лас-Пальмаса в последних играх.

Коэффициенты:

  • П1 – 4
  • Х – 3,55
  • П2 – 1,89

Где смотреть матч Лас-Пальмас – Бетис

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Лас-Пальмас – Бетис
Дата проведения
16 мая, 20.30, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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