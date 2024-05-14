Главе БК «Мелбет» Ляпустину продлили запрет определенных действий на 2 месяца

Тверской районный суд Москвы продлил гендиректору БК Мелбет» Игорю Ляпустину запрет определенных действий на два месяца.

«Запрет определенных действий продлен до 13 июля», – сообщила пресс-секретарь суда Мария Освальдо.

«В настоящий момент вина моего подзащитного не доказана. Оцениваем дело против господина Ляпустина как слабое, а движение дела полностью соответствует тактике защиты», – рассказал адвокат Ляпустина Алексей Цаплин.

В начале апреля бывший собственник БК «Мелбет» Александр Градуленко обвинил Ляпустина в хищении 90 млн рублей. Градуленко считает, что нынешний гендиректор букмекерской компании присвоил ее незаконно.

4 апреля Тверской суд Москвы избрал Ляпустину запрет определенных действий вместо ареста.

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