Новый выпуск шоу «На хоккее» с Юлией Лысенко – в гостях у самой русской команды НХЛ

Новый выпуск Youtube-шоу «На хоккее» с Юлией Лысенко посвящен жизни хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс». Команда по праву считается «самой русской» НХЛ, в прошедшем сезоне в ее составе выступали пять игроков с российским паспортом: голкипер Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов и тройка нападающих – Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Егор Чинахов.

В сезоне 2023/2024 регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги россияне играли одну из ведущих ролей в команде, но так и не смогли поднять «Коламбус» со дна турнирной таблицы Восточной конференции.

Несмотря на не самое удачное выступление клуба, хоккеисты смогут занести прошедший сезон себе в актив: на счету Воронкова 34 очка (18+16) в 75 играх и попадание в число номинантов на «Колдер Трофи» – приз, вручаемый лучшему новичку сезона. Партнер Воронкова по звену Чинахов выдал самый успешный сезон в НХЛ, набрав 29 очков (16+13) в 59 играх. А Марченко быстрее всех в истории «Коламбуса» достиг показателя в 30 голов, для этого ему понадобилось 86 игр.

Отмечая вклад русской тройки нападающих в результаты команды, «Коламбус» подарил своим болельщикам уникальные матрешки в виде хоккеистов из РФ. Их получили первые 10 тыс. зрителей, которые пришли на матч против «Филадельфии Флайерз» в апреле.

«На хоккее» с Юлией Лысенко — серия интервью с российскими звездами НХЛ на Youtube-канале «Суперлига». Ранее телеведущая общалась с игроками «Каролины» Дмитрием Орловым и Андреем Свечниковым, а также с амбассадорами БК «Лига Ставок» – нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым и легендой отечественного хоккея Ильей Ковальчуком.

Смотрите новый выпуск на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1y9XJG6OzL4

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