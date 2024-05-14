«Ман Сити» 3 года подряд не выигрывает последний матч на выезде в сезоне АПЛ

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Тоттенхэмом» в 37-м туре АПЛ.

Эта игра станет для «горожан» последней выездной в нынешнем чемпионате Англии.

«Сиги» три года подряд не может победить в последнем матче на выезде в сезоне АПЛ. Это случилось в играх против «Брайтона» (2:3), «Вест Хэма» (2:2) и «Брентфорда» (0:1).

Букмекеры дают коэффициент 3.10 на то, что Тоттенхэм» не проиграет. На победу «Сити» можно поставить за 1.42.

Матч пройдет 14 мая и начнется в 22:00 мск.

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