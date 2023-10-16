ЮАР и Новая Зеландия – главные фавориты Кубка мира по регби после вылета Франции и Ирландии

Сборные Франции и Ирландии не смогли выйти в 1/2 финала Кубка мира по регби.

Французы проиграли действующему чемпиону – сборной ЮАР (28:29), а ирландцы уступили Новой Зеландии (24:28).

По итогам четвертьфиналов коэффициент на победу ЮАР в турнире обвалился с 4.50 до 1.91. Африканская сборная – главный фаворит Кубка мира среди оставшихся команд.

Коэффициент на итоговый успех Новой Зеландии незначительно выше – 2.20. В победу Англии (13.00) и Аргентины (34.00) букмекеры не верят.

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