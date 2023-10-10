Сорокина считают главным претендентом на «Везину» – поставить можно за 6.00

Букмекер БЕТСИТИ открыл линию долгосрочных ставок на матчи нового сезона НХЛ.

Главным претендентом на приз «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата, считается Илья Сорокин из «Айлендерс». Его победа оценивается в 6.00.

Второе место букмекеры отдают еще одному россиянину – голкиперу «Рейнджерс» Игорю Шестеркину. Поставить на него можно за 6.50.

В 7.50 оцениваются шансы Андрея Василевского («Тампа-Бэй»), Коннора Хеллибака («Виннипег») и Юусе Сароса («Нэшвилл»).

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября.

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