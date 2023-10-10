Сорокина считают главным претендентом на «Везину» – поставить можно за 6.00

Теги Айлендерс НХЛ Ставки на спорт Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Юусе Сарос Коннор Хеллибак Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Букмекер БЕТСИТИ открыл линию долгосрочных ставок на матчи нового сезона НХЛ.

Главным претендентом на приз «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата, считается Илья Сорокин из «Айлендерс». Его победа оценивается в 6.00.

Второе место букмекеры отдают еще одному россиянину – голкиперу «Рейнджерс» Игорю Шестеркину. Поставить на него можно за 6.50.

В 7.50 оцениваются шансы Андрея Василевского («Тампа-Бэй»), Коннора Хеллибака («Виннипег») и Юусе Сароса («Нэшвилл»).

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября.

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В исламе запрещено все азартное – но люди делают ставки. Как это возможно?

1 комментарий

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Суворов Антон
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После сегодняшнего подписания Холлибака за 8.5 на 7 лет, новый контракт Сорокина с Айлендерс кажется очень адекватным, Сорокин и моложе Холлибака и контракт у него 8.250..

Лу отлично сработал.

Теперь Сорокину осталось подтвердить выданные авансы, для этого в Айлендерс ему созданы все условия..
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