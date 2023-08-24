Букмекеры считают, что у киевского «Динамо» и «Зари» нет шансов в плей-офф раундах Лиги Европы и Лиги конференций

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24 августа пройдут первые матчи плей-офф раундов Лиги Европы и Лиги конференций. Украинские клубы «Динамо» Киев и «Заря» считаются аутсайдерами в своих противостояниях.

«Заря» играет в Лиге Европы против «Славии», коэффициент на ее проход – 5.35 против 1.118 на «Славию». «Динамо» встретится в Лиге конференций с «Бешикташем» – на проход киевлян установлен коэффициент 3.14, а на выход турок – 1.31.

Матчи «Славия» – «Заря» и «Динамо» Киев – «Бешикташ» начнутся в 20:00 по московскому времени.

Ранее в ЛК первый матч провел «Днепр-1» – на выезде сыграл 1:1 против трнавского «Спартака», закончив игру вдевятером.

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1 комментарий

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Under
ну так это не "нет шансов", Михаил
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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