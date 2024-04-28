«Арсеналу» нужно сладить со «шпорами» на пути к титулу, а вас ждет бонус 100 тысяч рублей!

Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Ставки на спорт Ставки на футбол Betcity натив Футбол

«Тоттенхэм» и «Арсенал» сойдутся в дерби.

Обе команды нуждаются в очках. «Шпоры» пытаются догнать «Астон Виллу» и пробиться в Лигу чемпионов. У «Арсенала» амбиций еще больше, этот клуб борется с «Манчестер Сити» за 1-е место в Премьер-лиге!

«БЕТСИТИ» считает гостей явным фаворитом в дерби. Поставить на «Арсенал» можно с коэффициентом 1,80, в то время как коэффициент на победу «Тоттенхэма» гораздо больше – 4,40.

Но претендующим на чемпионский титул «канонирам» не будет просто. В 1-м круге они смогли лишь сыграть вничью с «Тоттенхэмом», матч завершился со счетом 2:2. Зато вы легко можете получить бонус от «БЕТСИТИ» – 100 000 рублей новым игрокам!

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