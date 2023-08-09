Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии? Выше Малкома котируют только Роналду и Бензема

Мы уже прикинули, какая из команд должна выиграть чемпионат Саудовской Аравии, пришло время понять, кто же станет лучшим бомбардиром по итогам сезона. За это межсезонье в Аравию приехала целая россыпь звезд.

Роберто Фирмино, «Аль-Ахли»

До прихода Мане и Салаха в «Ливерпуль» Фирмино уже был важнейшим элементом: много забивал головой (за всю карьеру в клубе – 25) и с земли, создавал партнерам и тащил команду в больших матчах. Но только с приходом Садьо и Мохамеда по-настоящему заиграл в роли ложной девятки.

Этим летом «Энфилд» тепло проводил бразильца и тот попал в один из главных клубов-покупателей этого межсезонья – «Аль-Ахли». Сложно сказать, как Бобби будет играть с Сен-Максименом и Марезом, скорее всего все ту же ложную девятку. Плюс за всю карьеру максимальное количество голов в чемпионате он забил еще в футболке «Хоффенхайма». В сезоне-2013/14 отметился 16 мячами.

В команде с яркими и нацеленными на удар краями, стать главным бомбардиром будет непросто, вот и коэффициент в 12.00 скорее отпугивает, нежели выглядит каким-то валуем.

Садьо Мане, «Аль-Наср»

В команде с одним из главных бомбардиров прошлых лет (до безумных закупок) Талиской и самим Криштиану Роналду, Садьо обречен выступать в роли второй опции: протащил, стянул, накрутил, выложил Кришу под удар. Конечно, бить в лицо, как в «Баварии», Мане никто не даст, да и играть из тени более крупной рыбы он умеет и может (доказано Салахом), поэтому коэффициент в 10.00 кажется достойным.

Малком, «Аль-Хилаль»

Первый россиянин в чемпионате Саудовской Аравии уже наделал шума, забивая после перехода в среднем по голу за матч. Связка в центре поля из Милинковича-Савича и Рубена Невеша выглядит идеальной для Малкома. Два продвигающих центра с прекрасным видением поля, уже помогают бывшему игроку «Зенита» проявить свои лучшие качества.

Коэффициент 10.00 – приятный аванс одному из самых дорогих игроков чемпионата, однако биться на равных с парой обладателей «Золотых мячей» – задача непосильная.

Карим Бензема, «Аль-Иттихад»

Француз приехал заработать на излете карьеры, однако, из «Реала» его отпускали с тяжелым сердцем. Один из лучших форвардов в истории испанского суперклуба и сборной Франции страдал от поломок в последнем сезоне, поэтому верить в то, что он сможет переплюнуть того, с кем он играл в подыгрыше в золотые годы, сложно. Но когда в составе есть суперпара Канте/Фабиньо, кажется, что все возможно.

Вот и аналитики выставили коэффициент 3.00 , что Карим все-таки сможет стать лучшим по итогам сезона. Но соперничество будет галактического уровня.

Криштиану Роналду, «Аль-Наср»

Португальской легенде 38 лет, после скандального разрыва с «МЮ» его списали в утиль, но 14 голов в 16 играх говорят сами за себя. Да и в Кубке арабских чемпионов он сделал «Аль-Наср» чемпионом.

В этом сезоне кроме Талиски появились Брозович, Фофана, Мане, Теллес. Так что португалец может просто подставлять угол головы, чтобы мяч летел в сетку. Из реальных конкурентов только Бензема, но соперничество всегда делает Криша сильнее. Да и Месси разгулялся в США.

Роналду – лучший бомбардир за 2.30

Достойны упоминания

Рияд Марез, оформивший со скамейки «Сити» охапку мячей в прошлом сезоне (35.00) – он в «Аль-Ахли» с Фирмино.

Мусса Дембеле («Аль-Иттифак»), неплохо игравший в «Лионе» (25.00).

Да и ветеран саудовской лиги Абдерразак Амдалла из «Аль-Иттихада», оформивший 21 мяч в прошлом сезоне (15.00).

Фото: Instagram/roberto_firmino, malcomoliveira_97, cristiano