Как узнать, что перед вами договорной матч? Смотрите на коэффициент, странные нарушения и ошибки игроков и судей

Рассказываем.

Про сдачу игр говорили всегда – во всех видах спорта и в любой временной отрезок. Начиная кулачными боями и заканчивая командными видами спорта: везде в какой-то момент происходили договорняки. Проще всего их устроить, конечно же, в индивидуальных видах спорта: бокс, смешанные единоборства, теннис, бильярд и прочее.

Но и в командных видах такое случается нередко:

• «Крылья Советов» Слуцкого в той самой игре с «Тереком», – эта история уже точно стала частью фольклора российского футбола;

• недавние скандалы с «Ессентуками» и «Электроном»;

• «Осасуну» не пускают в еврокубки из-за догов в 2014-м.

Выследить договорную игру самостоятельно практически невозможно. Но сигналы часто видны, особенно, если ты каппер со стажем. Не стоит забывать, букмекерские конторы корректирует коэффициенты в зависимости от денежного потока, который идет на тот или иной исход. Если коэффициент за короткое время обрушился с 20.00 до 5.00, то это значит, что на исход пришла крупная сумма денег.

Это может быть как несколько ставок, так и сотни. Деньги пришли – букмекер отреагировал. При малейшем подозрении на договорной характер игры букмекер может прекратить принимать ставки на нее, но такое происходит не везде.

А уж причину надо анализировать самому.

Даже в случае резкого изменения коэффициентов нельзя на 100% назвать матч договорным, но не факт, то на нем нельзя сделать денег. К примеру, букмекер открыл линию на матч, а затем выяснилось, что одна из команд решила играть вторым составом. Такая практика часто применяется в конце сезона, когда клуб справился с поставленными задачами – например, так играл «Енисей» в конце Первой лиги в этом сезоне.

Можно ли найти такие игры в интернет самостоятельно? Конечно, существует россыпь телеграм-каналов с верняками по 300-500 рублей! Если что, это шутка. На деле такую информацию невозможно найти в открытом доступе – а то, что предлагают многочисленные знатоки «железобетона» в соцсетях, – обычный развод.

В теннисе часто банят игроков (невысокого уровня). Подозревали даже Карацева

В теннисе регулярно дисквалифицируют игроков уровня ITF за то, что они сдают свои игры. Причем наказания там достаточно жесткие: иногда теннисистам запрещают играть, но организаторов это все равно не пугает. Конкретный пример узбекского игрока Темура Исмаилова, дисквалифицированного на 7 лет за нарушение правил антикоррупционной программы, последний из крупных.

Помимо дисквалификации Исмаилов был оштрафован на 12 тысяч долларов. В рейтинге ATP Темур поднимался до 756-й строчки и был признан виновным в участии в договорных матчах в 2014, 2015 и 2019 годах. С 18 декабря 2020 года Исмаилову запрещено участвовать в теннисных турнирах и посещать их.

Еще один пример – испанец Лопес-Перес, которого забанили на 8 лет, за участие в трех договорняках. Под подозрения попадали и россияне – например, немецкий телеканал ZDF обвинял в участии в договорных матчах главный сюрприз тенниса 2021 года – Аслана Карацева.

Считалось, что с махинациями на ставках связан его тренер Егор Яцык. Однако, судя по всему, доказать ничего не удалось – Карацев недавно вернулся к Яцыку и снова мелькает на больших турнирах.

«Осасуну» не пустили в еврокубки (первые за 16 лет) – из-за договорняков 10-летней давности

В футболе самый свежий пример – «Осасуна», вышедшая впервые за 16 лет в еврокубки. Клуб отстранили из-за предполагаемой организации договорных матчей в сезоне-2013/14.

По информации следствия, команда вышла на игроков «Бетиса» Антонио Амайю и Хавьера Торреса которые за 400 и 200 тысяч евро соответственно должны были обыграть «Вальядолид» и слить «Осасуне» в последнем туре. Но не случилось, «Бетис» проиграл «Осасуне».

Команда не только вылетела, но и оказалась под следствием. Это еще не окончательный приговор: инспекторы УЕФА рекомендовали отстранение, клуб подаст апелляцию.

Как же понять, что перед матч договорной?

Примеров много, но как понять, что перед тобой не банальная ошибка вратаря или полевого, а именно договорной матч? Выделим основные пункты, всего их пять:

• Если заходит коэффициент на исход выше 10.00 – это уже само по себе сенсация, вот только если этот кэф в четвертой лиге второго штата чемпионата Индии, то это повод призадуматься: а не договорились ли команды? Исторически именно в Азии высокая концентрация договорных матчей.

• Странное поведение спортсменов или судей в течение игры: защитники играют вяло, допускают непонятные ляпы, а вратари выдают странные ошибки (только если это не Харри Магуайр и Давид Де Хеа). Главным лицом может стать и судья, который назначает несуществующий пенальти или рандомно удаляет игроков с поля.

• Внезапное изменение хода матча. Например, фаворит ведет со счетом 2:0, а потом пропускает три мяча подряд. Иногда это волевой камбэк, но опять же – на высоком уровне. А если это третья лига Камбоджи, то стоит призадуматься.

• Намеренные нарушения или незабитые пенальти: прыжки двумя ногами в штрафной, вторая желтая карточка за разговоры или необязательный фол на чужой половине поля. Снова что-то нечисто!

• Резкое изменение букмекерских коэффициентов на каком-то этапе проведения соревнования. Причем изменяются котировки обычно в момент, когда этого ничего не предвещает.

За свежим примером и ходить не надо, 17 июня, Мьянма, 2 лига, «Голден Грит» играет с «Рахпура Юнайтед», в лайве идет прогруз на ТБ 2,5 и на 94 минуте случается вот такое чудо.

Вот вам и дог.

Фото: РИА Новости/Саид Гуциев; Gettyimages.ru/Paul Kane, Denis Doyle