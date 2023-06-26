Нужно знать
Блог

Как узнать, что перед вами договорной матч? Смотрите на коэффициент, странные нарушения и ошибки игроков и судей

договорные матчи договорные матчи
Ставки на футбол Ставки на футбол
Аслан Карацев Аслан Карацев
Ставки на теннис Ставки на теннис
Ставки на спорт Ставки на спорт
договорные матчи договорные матчи
Осасуна Осасуна
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Рассказываем.

Про сдачу игр говорили всегда – во всех видах спорта и в любой временной отрезок. Начиная кулачными боями и заканчивая командными видами спорта: везде в какой-то момент происходили договорняки. Проще всего их устроить, конечно же, в индивидуальных видах спорта: бокс, смешанные единоборства, теннис, бильярд и прочее.

Но и в командных видах такое случается нередко: 

«Крылья Советов» Слуцкого в той самой игре с «Тереком», – эта история уже точно стала частью фольклора российского футбола;

• недавние скандалы с «Ессентуками» и «Электроном»;

• «Осасуну» не пускают в еврокубки из-за догов в 2014-м.

Выследить договорную игру самостоятельно практически невозможно. Но сигналы часто видны, особенно, если ты каппер со стажем. Не стоит забывать, букмекерские конторы корректирует коэффициенты в зависимости от денежного потока, который идет на тот или иной исход. Если коэффициент за короткое время обрушился с 20.00 до 5.00, то это значит, что на исход пришла крупная сумма денег. 

Это может быть как несколько ставок, так и сотни. Деньги пришли – букмекер отреагировал. При малейшем подозрении на договорной характер игры букмекер может прекратить принимать ставки на нее, но такое происходит не везде.

А уж причину надо анализировать самому.

Даже в случае резкого изменения коэффициентов нельзя на 100% назвать матч договорным, но не факт, то на нем нельзя сделать денег. К примеру, букмекер открыл линию на матч, а затем выяснилось, что одна из команд решила играть вторым составом. Такая практика часто применяется в конце сезона, когда клуб справился с поставленными задачами – например, так играл «Енисей» в конце Первой лиги в этом сезоне.

Можно ли найти такие игры в интернет самостоятельно? Конечно, существует россыпь телеграм-каналов с верняками по 300-500 рублей! Если что, это шутка. На деле такую информацию невозможно найти в открытом доступе – а то, что предлагают многочисленные знатоки «железобетона» в соцсетях, – обычный развод.

В теннисе часто банят игроков (невысокого уровня). Подозревали даже Карацева

В теннисе регулярно дисквалифицируют игроков уровня ITF за то, что они сдают свои игры. Причем наказания там достаточно жесткие: иногда теннисистам запрещают играть, но организаторов это все равно не пугает. Конкретный пример узбекского игрока Темура Исмаилова, дисквалифицированного на 7 лет за нарушение правил антикоррупционной программы, последний из крупных.

Помимо дисквалификации Исмаилов был оштрафован на 12 тысяч долларов. В рейтинге ATP Темур поднимался до 756-й строчки и был признан виновным в участии в договорных матчах в 2014, 2015 и 2019 годах. С 18 декабря 2020 года Исмаилову запрещено участвовать в теннисных турнирах и посещать их. 

Еще один пример – испанец Лопес-Перес, которого забанили на 8 лет, за участие в трех договорняках. Под подозрения попадали и россияне – например, немецкий телеканал ZDF обвинял в участии в договорных матчах главный сюрприз тенниса 2021 года – Аслана Карацева. 

Считалось, что с махинациями на ставках связан его тренер Егор Яцык. Однако, судя по всему, доказать ничего не удалось – Карацев недавно вернулся к Яцыку и снова мелькает на больших турнирах.

«Осасуну» не пустили в еврокубки (первые за 16 лет) – из-за договорняков 10-летней давности

В футболе самый свежий пример – «Осасуна», вышедшая впервые за 16 лет в еврокубки. Клуб отстранили из-за предполагаемой организации договорных матчей в сезоне-2013/14.

По информации следствия, команда вышла на игроков «Бетиса» Антонио Амайю и Хавьера Торреса которые за 400 и 200 тысяч евро соответственно должны были обыграть «Вальядолид» и слить «Осасуне» в последнем туре. Но не случилось, «Бетис» проиграл «Осасуне».

Команда не только вылетела, но и оказалась под следствием. Это еще не окончательный приговор: инспекторы УЕФА рекомендовали отстранение, клуб подаст апелляцию.

УЕФА банит «Осасуну»: не пускают в еврокубки из-за договорняков из 2014-го. Как так?

Как же понять, что перед матч договорной?

Примеров много, но как понять, что перед тобой не банальная ошибка вратаря или полевого, а именно договорной матч? Выделим основные пункты, всего их пять:

• Если заходит коэффициент на исход выше 10.00 – это уже само по себе сенсация, вот только если этот кэф в четвертой лиге второго штата чемпионата Индии, то это повод призадуматься: а не договорились ли команды? Исторически именно в Азии высокая концентрация договорных матчей.

• Странное поведение спортсменов или судей в течение игры: защитники играют вяло, допускают непонятные ляпы, а вратари выдают странные ошибки (только если это не Харри Магуайр и Давид Де Хеа). Главным лицом может стать и судья, который назначает несуществующий пенальти или рандомно удаляет игроков с поля.

• Внезапное изменение хода матча. Например, фаворит ведет со счетом 2:0, а потом пропускает три мяча подряд. Иногда это волевой камбэк, но опять же – на высоком уровне. А если это третья лига Камбоджи, то стоит призадуматься.

• Намеренные нарушения или незабитые пенальти: прыжки двумя ногами в штрафной, вторая желтая карточка за разговоры или необязательный фол на чужой половине поля. Снова что-то нечисто!

• Резкое изменение букмекерских коэффициентов на каком-то этапе проведения соревнования. Причем изменяются котировки обычно в момент, когда этого ничего не предвещает.

За свежим примером и ходить не надо, 17 июня, Мьянма, 2 лига, «Голден Грит» играет с «Рахпура Юнайтед», в лайве идет прогруз на ТБ 2,5 и на 94 минуте случается вот такое чудо.

Вот вам и дог.

Вагон, догон и Пиховский. Словарь ставочника от раздела Ставки на Sports.ru

Раздел «Ставки» на Sports.ru

😱 В России сыграли матч-призрак. На него принимали ставки! Исследование Sports.ru

Фото: РИА Новости/Саид Гуциев; Gettyimages.ru/Paul Kane, Denis Doyle

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий