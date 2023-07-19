«Ференцварош» Черчесова вылетел из ЛЧ, проиграв фарерскому клубу. На проход давали 1.04

Теги Станислав Черчесов Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ференцварош КИ Клаксвик Ставки на футбол Ставки

«Ференцварош» Станислава Черчесова разгромно проиграл в квалификации Лиги чемпионов скромному «КИ Клаксвик» в 1-м раунде.

В первом матче команды сыграли вничью (0:0), ответная игра прошла в Будапеште и закончилась со счетом (0:3).

Несмотря на то, что первая игра закончилась вничью 0:0, на проход «Ференцвароша» в следующую стадию турнира букмекеры давали очень низкий коэффициент – 1.045, а его победа в матче оценивалась в 1.181.

Выход «Клаксвика» котировался за 8.80, а победа в основное время – за 16.75.

«Клаксвик» – лидер чемпионата Фарерских островов с 16 победами в 16 матчах.

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30 комментариев

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Гамаль Хайдаров
ты просто космос, Стас!
+63
-2
+61
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Bashibuzuck
Этож позорище просто, гоните его
+31
-6
+25
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beerbearbeard
Черчесов как обычно. Сначала работают, достигает каких-то результатов, а потом маринад в голову ударяет и начинается…
+18
-1
+17
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Тихон Кб
Ответ Станнис Баратеон
Это тактическое отступление в Лигу конференции
Перегруппировка
+4
-2
+2
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trav
Ответ Рус Киссенжер
ничего он не достиг. ференцварош сделал Ребров. черчесов развалил. скоро его попрут.
чушь
+2
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Рус Киссенжер
может теперь это не "ференцварош черчесова"? позорно от фарер такой пинок на вылет получить "великому черчесову".
+2
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Денис Давыдов
какие нибудь фанаты клаксвика наверно неожиданно подняли деньги, вряд ли огромные, на такое большие деньги не ставят, но все равно)
+1
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Станнис Баратеон
Это тактическое отступление в Лигу конференции
+4
-3
+1
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Олег Трофимов
Ответ Bashibuzuck
Этож позорище просто, гоните его
в Спартак еще пригонится🤥
+5
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Мукунку хороший
Ответ Станнис Баратеон
Это тактическое отступление в Лигу конференции
Но уже без усатого колобка))
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Мукунку хороший
Ответ Bashibuzuck
Этож позорище просто, гоните его
Уже..
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Bashibuzuck
Этож позорище просто, гоните его
к Дзюбе вернётся
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JENNINGS
Ответ Гамаль Хайдаров
ты просто космос, Стас!
Полевой генерал!
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
типичные отрывки карьеры усатого в качестве тренера
показывать хороший футбол(1/4 ЧМ, 2 года чемпионы Венгрии)
по полной опозориться и пойти по известному направлению
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Пинающий Достоинства
11 игроков Ференца получили травмы в дУше….
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Spaten
Да кто они такие , эти венгры, увольнять Саламыча?! Даже вампиры и те в Румынии были!
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Иван Шуткин
Легенда!!
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Правда России
Слили чтоль?
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flash166
Да его просто слила команда. Как можно проиграть команде с Фарер ,позорище. В первую очередь нужно спрашивать с игроков
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Выкидыш
великий черчесов) 🤣🤣🤣
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noti22
Надо бы проверить офшоры
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oka79410
ставка на себя была?)
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