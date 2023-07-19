«Ференцварош» Черчесова вылетел из ЛЧ, проиграв фарерскому клубу. На проход давали 1.04
«Ференцварош» Станислава Черчесова разгромно проиграл в квалификации Лиги чемпионов скромному «КИ Клаксвик» в 1-м раунде.
В первом матче команды сыграли вничью (0:0), ответная игра прошла в Будапеште и закончилась со счетом (0:3).
Несмотря на то, что первая игра закончилась вничью 0:0, на проход «Ференцвароша» в следующую стадию турнира букмекеры давали очень низкий коэффициент – 1.045, а его победа в матче оценивалась в 1.181.
Выход «Клаксвика» котировался за 8.80, а победа в основное время – за 16.75.
«Клаксвик» – лидер чемпионата Фарерских островов с 16 победами в 16 матчах.
Кто чаще всего мешает топ-клубам РПЛ? Сразу у двух топов это «Ахмат»
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