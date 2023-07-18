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Кто чаще всего отбирает очки у топ-клубов РПЛ? У «Зенита» – «Ахмат», а кто у «Спартака» и ЦСКА?

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Через неделю стартует новый сезон РПЛ, как же мы ждали возвращения футбола! Причем не только с фанатской стороны, но и со ставочной. 

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает шпаргалку для всех всех топ-клубов, как у вратарей на бутылках во время серии пенальти. Кто из середняков пьет слишком много крови из элиты РПЛ? Сразу оговоримся – берем временной отрезок за последние 5 лет (только РПЛ, без кубков), и усредненно выбираем пять главных команд (по очкам и итоговому месту). Погнали!

«Зенит». Главный антагонист-середняк – «Ахмат» 

За последние пять лет грозненцы сменили пачку тренеров и несколько составов, однако в одном оставались неизменны – постоянно огорчали питерцев в РПЛ. За 10 матчей в последние 5 сезонов баланс отрицательный: 1 проигрыш и 5 ничейных результатов. В прошлом розыгрыше РПЛ «Ахмат» стал единственной командой, победившей на «Зенит-Арене», ЦСКА нанес второе поражение парням Семака уже в Москве.

«С «Ахматом» у нас действительно сложные матчи. Команда всегда максимально мотивирована, очень крепкая», – так о сопернике отзывался Сергей Семак. В грядущем сезоне «Ахмат» сыграет первый матч с «Зенитом» тоже на выезде, 29 октября. Если верите в то, что они как минимум не проиграют, то ждем линии. Кэф точно будет в районе 1.50.

«Спартак». Главный антагонист-середняк – «Урал»

Выезд в Екатеринбург исторически считается тяжелым для москвичей, при этом голов в матчах с «Уралом» всегда забивается много. Итак, за 10 игр у «Спартака» 2 поражения и 3 ничейных результата.

В прошлом сезоне в Москве случились результативные 2:2, а главным спонсором всех бед «Спартака» выступает Эрик Бикфалви, постоянно напрягающий оборону «красно-белых». В новом сезоне команды сыграют уже 11 августа, причем снова в Екатеринбурге. Может, Абаскалю уже стоит морально подготовиться к проигрышу?

ЦСКА. Главный антагонист-середняк – «Оренбург»

ЦСКА больше всех страдал за последние пять лет от «Уфы», но проект Газизова за два года утонул и опустился аж во Вторую лигу. ЦСКА неплохо справляется с остальными середняками, и самый напряжный для них – «Оренбург», бывшая команда Владимира Федотова. «Оренбург» обкрадывал ЦСКА три раза – 1 поражение и 2 ничьи. В прошлом сезоне Супер-Писарский оформил дубль в матче первого круга и в очередной раз отжег при праздновании.

В сезоне-2023/24 команды сыграют 25 августа в Оренбурге. С учетом того, что хозяева вообще любят скатать вничью и с другими командами, можно будет присмотреться к такому варианту исхода. 

«Локомотив». Главный антагонист-середняк – «Крылья Советов»

Почему москвичи внезапно в топ-клубах по нашему подсчету? Ковидные и постковидные провалы команды надо просто забыть, ведь до этого были два серебра и бронза. Пережившие один год ссылку в Первую лигу, «Крылья Советов» держат звание главного по забору очков у «паровозов» – 4 ничьи за 8 игр. Серьезная заявка.

В свете недавней закупки «Локо» в Самаре, волжане точно захотят огорчить бывших игроков – привет Глушенкову и Пиняеву. Первая игра между командами 12 августа в Москве, с учетом двух ничейных результатов в прошлом сезоне (оба по 1:1), можно не только поверить в то, что «Крылья Советов» не проиграют, но и присмотреться к низам по тоталу.

«Краснодар». Главный антагонист-середняк – «Ахмат»

И последней в списке идет команда Галицкого, сбавившая обороты в последние пару лет (10-е место в сезоне-2020/21 немного остановило поступательное развитие команды). Криптонитом краснодарцев стал все тот же зеленый и неудобный «Ахмат».

Если с «Зенитом» парни из Грозного чаще играют вничью, то с «Краснодаром» на победу. За последние 10 матчей у «Краснодара» – 4 поражения и 2 ничьи с «Ахматом». Сразу вспоминаются прошлогодние 2:3, настоящее шоу на стадионе в Краснодаре. В сезоне-2023/24 команды встретятся в первый раз 17 сентября: газоны еще будут в форме, игроки не успеют выдохнуться, поэтому ждем очередной перформанс от команд. И, возможно, продолжение тренда.

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Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Владимир Астапкович, Саид Царнаев, Александр Вильф, Павел Лисицын

1 комментарий

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По поводу Урала добавлю, что спартак неоднократно отлетал от уральцев и у себя в Москве
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