BetBoom разыгрывает 2 миллиона фрибетов! В акции будет 200 победителей

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Букмекерская компания BetBoom запускает гонку среди своих пользователей с призовым фондом 2 миллиона фрибетов! Всего будет 200 победителей. Чтобы стать одним из счастливчиков, выполни несколько простых шагов:

  • Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetBoom
  • Нажми на кнопку «Принять участие» на странице акции https://betboom.ru/actions/race2023. Это обязательно! 
  • Делай ставки в разделе «Быстрые ставки»
  • Получай баллы за ставки 
  • 1 балл = ставке 200 или 300 рублей (в зависимости от вида события); 
  • Чем больше баллов — тем выше позиция в рейтинге участников. Следить за рейтингом можно на странице акции.

Распределение призового фонда: 

  • 1 место – 150 000 фрибетов
  • 2 место – 100 000 фрибетов
  • 3 место – 80 000 фрибетов
  • 4-5 место – по 70 000 фрибетов
  • 6-9 место – по 50 000 фрибетов
  • 10-15 место – по 30 000 фрибетов
  • 16-25 место – по 20 000 фрибетов
  • 26-45 место – по 15 000 фрибетов
  • 46-74 место – по 10 000 фрибетов
  • 75-110 место – по 5 000 фрибетов
  • 111-200 место – по 2 000 фрибетов

23 мая после 15:00 по мск будут подведены итоги акции и начислены призовые фрибеты. Подробнее https://betboom.ru/actions/race2023.

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