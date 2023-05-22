BetBoom разыгрывает 2 миллиона фрибетов! В акции будет 200 победителей
Букмекерская компания BetBoom запускает гонку среди своих пользователей с призовым фондом 2 миллиона фрибетов! Всего будет 200 победителей. Чтобы стать одним из счастливчиков, выполни несколько простых шагов:
- Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetBoom
- Нажми на кнопку «Принять участие» на странице акции https://betboom.ru/actions/race2023. Это обязательно!
- Делай ставки в разделе «Быстрые ставки»
- Получай баллы за ставки
- 1 балл = ставке 200 или 300 рублей (в зависимости от вида события);
- Чем больше баллов — тем выше позиция в рейтинге участников. Следить за рейтингом можно на странице акции.
Распределение призового фонда:
- 1 место – 150 000 фрибетов
- 2 место – 100 000 фрибетов
- 3 место – 80 000 фрибетов
- 4-5 место – по 70 000 фрибетов
- 6-9 место – по 50 000 фрибетов
- 10-15 место – по 30 000 фрибетов
- 16-25 место – по 20 000 фрибетов
- 26-45 место – по 15 000 фрибетов
- 46-74 место – по 10 000 фрибетов
- 75-110 место – по 5 000 фрибетов
- 111-200 место – по 2 000 фрибетов
23 мая после 15:00 по мск будут подведены итоги акции и начислены призовые фрибеты. Подробнее https://betboom.ru/actions/race2023.