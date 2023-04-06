BetBoom проводит конкурс прогнозов на UFC 287. Призовой фонд — 300 000 фрибетов
Букмекерская компания BetBoom проводит акцию «Спортивный оракул» с розыгрышем 300 000 фрибетов – для победы нужно предсказать исходы встреч бойцов UFC:
- 9 апреля Алекс Перейра — Исраэль Адесанья
- 9 апреля Гилберт Бёрнс — Хорхе Масвидал
- 9 апреля Роб Фонт — Адриан Янез
- 9 апреля Кевин Холланд — Сантьяго Понциниббио
Как принять участие в акции?
- Предсказать исход матчей до 9 апреля (воскресенье) 4:00 МСК в мобильном приложении или на сайте BetBoom
- Сделать одну или несколько ставок на спорт на сумму от 500 рублей
Результаты розыгрыша будут объявлены в понедельник, 10 апреля. Победители акции разделят призовой фонд в 300 000 фрибетов от BetBoom.