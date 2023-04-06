BetBoom проводит конкурс прогнозов на UFC 287. Призовой фонд — 300 000 фрибетов

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Букмекерская компания BetBoom проводит акцию «Спортивный оракул» с розыгрышем 300 000 фрибетов – для победы нужно предсказать исходы встреч бойцов UFC:

  • 9 апреля Алекс Перейра — Исраэль Адесанья
  • 9 апреля Гилберт Бёрнс — Хорхе Масвидал
  • 9 апреля Роб Фонт — Адриан Янез
  • 9 апреля Кевин Холланд — Сантьяго Понциниббио

Как принять участие в акции? 

  • Предсказать исход матчей до 9 апреля (воскресенье)  4:00 МСК в мобильном приложении или на сайте BetBoom
  • Сделать одну или несколько ставок на спорт на сумму от 500 рублей

Результаты розыгрыша будут объявлены в понедельник, 10 апреля. Победители акции разделят призовой фонд в 300 000 фрибетов от BetBoom.

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