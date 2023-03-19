Ставка без риска на Елену Рыбакину от Fonbet

20 марта в 02:00 ночи лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина встретится с белоруской Ариной Соболенко в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

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Напомним, что последний раз теннисисты встречались между собой 28 января в финале Australian Open, где в трехсетовом противостоянии сильнее оказалась представительница Беларуси. Фаворитом предстоящего матча также считается Арина Соболенко, коэффициент на ее победу в турнире – 1.62, сделать ставку на победу Елены Рыбакиной можно с коэффициентом 2.30.

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