Ставка без риска на Елену Рыбакину от Fonbet

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20 марта в 02:00 ночи лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина встретится с белоруской Ариной Соболенко в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. 

Специально к решающему матчу букмекерская компания Fonbet предлагает своим клиентам страховку ставки на победу Елены Рыбакиной.   

Условия:

Согласиться с условиями акции путем нажатия кнопки «участвовать» на специальном виджете на сайте или в мобильном приложении Fonbet;  Сделать ставку от 5000 тенге на победу на Рыбакиной в финале турнира;   В случае поражения казахстанской теннисистки все клиенты, сделавшие ставку, отвечающую требованиям акции, получат 100% от суммы ставки на бонусный счет!  А все новые клиенты Fonbet дополнительно получат фрибет 5000 тенге за регистрацию. 

Напомним, что последний раз теннисисты встречались между собой 28 января в финале Australian Open, где в трехсетовом противостоянии сильнее оказалась представительница Беларуси. Фаворитом предстоящего матча также считается Арина Соболенко, коэффициент на ее победу в турнире – 1.62, сделать ставку на победу Елены Рыбакиной можно с коэффициентом 2.30. 

Поддержи лучшую казахстанскую теннисистку в финале турнира вместе с Fonbet. 

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