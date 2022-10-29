В преддверии Winline Матча Тура болельщиков ждёт большой праздник!

Уже завтра состоится главное событие этого уикенды в нашем футболе — «Краснодар» примет «Зенит». Матч начнется в 19-30, но болельщиков у стадиона будут ждать намного раньше, ведь для них Winline подготовил настоящий футбольный фестиваль.

В программе: игровые зоны (дартс, плинко, сабсоккер), турнир по панна-футболу, розыгрыш игровых футболок «Краснодара» с автографами игроков команды и билетов на предстоящий домашний матч, конкурсы, викторины и многое другое.

Чтобы как следует подготовиться к матчу, болельщиков ждёт воркшоп, где можно будет раскрасить лицо в цвета любимой команды.

Завершит фестиваль выступление местной кавер-группы. Потанцуем и разогреемся вместе перед Winline Матчем Тура — игра предстоит жаркая!