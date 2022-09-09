BetBoom стал генеральным партнером «Кубка Легенд»

С 9 по 11 сентября на арене Дворца спорта «Мегаспорт» пройдет ежегодный турнир «Кубок Легенд» им. Константина Ерёменко. На поле встретятся лучшие футболисты из разных стран: Турции, Бразилии, Португалии, Казахстана и России.

Букмекерская компания BetBoom стала генеральным партнером турнира с главными футбольными звездами прошлого. Во время «Кубка Легенд» у болельщиков будет возможность посетить игровое пространство BetBoom Playroom, где будет установлена фотозона, также будет возможность сыграть в сабсоккер, «Городки» и поучаствовать в розыгрыше наушников Apple AirPods 3.

«Мы рады стать частью „Кубка Легенд“ – турнира, который собирает футбольных звезд прошлого. Особенно приятно будет увидеть на поле нашего амбассадора – Павла Погребняка. Ждём красивую игру и результативных матчей!» – поделился президент компании BetBoom Константин Макаров.

9 сентября ветераны футбола примут участие в мастер-классах для юных болельщиков и фотосессиях. Также легенды отечественного футбола станут наставниками и сыграют вместе с детьми в рамках турнира «Наше будущее».

10 и 11 сентября пройдут сами матчи «Кубка Легенд» в формате 6×6. Сборную России на турнире представят спартаковцы Дмитрий Аленичев и Егор Титов, вратарь Александр Филимонов, защитник Дмитрий Хлестов и бывший армеец Олег Корнаухов. Вернулись в состав пропустившие последний турнир Андрей Тихонов и Евгений Алдонин. Из нового футбольного поколения на поле выйдет четвертьфиналист ЧМ-2018 Александр Самедов, дебютировавший на «Кубке Легенд» в 2021 году, а большие надежды в атаке связаны с Павлом Погребняком.

Болельщики смогут увидеть на поле легендарных игроков из различных стран, так капитаном «Сборной Легенд» стал немецкий нападающий Кевин Кураньи, гостей турнира ждет встреча с бывшим капитаном сборной Уругвая Диего Лугано, чемпионом Евро-2008 испанцем Рубеном де ла Редом и многими другими звездами прошлого.

В 39 матчах 13-ти турниров на «Кубок Легенд» хозяева потерпели лишь одно поражение – в финале-2020 от сборной Легенд.

Турнир можно будет посмотреть на МАТЧ ТВ:

10 сентября 12:25 МСК Россия – Казахстан.

10 сентября 15:25 Россия – Португалия.

11 сентября 15:55 Финал «Кубка Легенд».

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