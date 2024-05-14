Локомотив – Факел: прогноз на матч 18 мая 2024, РПЛ

Дата матча: 18 мая 2024 года

Место проведения: РЖД Арена, Москва

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Обзор команд перед матчем

Локомотив продемонстрировал отличную форму, занимая 4-е место с 47 очками после 28 туров. Команда выиграла 5 последних матчей и забила в 15 последних встречах, что свидетельствует о сильной атакующей мощи. Локомотив забил 9 голов в последних пяти матчах, но их оборона также пропустила 6 мячей, что указывает на определенную уязвимость.

Факел, занимающий 11-е место с 29 очками, показывает менее стабильные результаты. Команда не смогла выиграть в последних трех матчах, забив всего один гол и пропустив четыре. Недостаточная результативность атак и неплохая работа обороны являются ключевыми моментами для команды в этом сезоне.

Основные моменты для прогноза

Локомотив демонстрирует сильную атаку на домашней арене и способность забивать голы в каждом матче.

Факел последовательно забивал мало голов, но их способность сохранять низкий счет может создать трудности для атакующих усилий Локомотива.

Несмотря на резкое различие в их положении в лиге, Факел уже показал, что может удерживать ничейные результаты, даже против сильных команд.

Прогноз

С учетом недавней формы обеих команд, особенно силы Локомотива на своем поле и тенденции Факела играть вничью, вполне вероятно, что матч завершится равным счетом. Обе команды продемонстрируют упорство, и, учитывая недавние тенденции, возможен низкий счет.

Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 3.65 .

Этот прогноз основан на текущей форме обеих команд, где Локомотив будет стремиться доминировать, но Факел, скорее всего, сосредоточится на обороне и минимизации рисков, что может привести к ничейному результату.

Коэффициенты:

П1 – 1,8

Х – 3,8

П2 – 4,8

Где смотреть матч Локомотив – Факел

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