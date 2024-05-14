Локомотив – Факел: прогноз на матч 18 мая 2024, РПЛ
Дата матча: 18 мая 2024 года
Место проведения: РЖД Арена, Москва
💰💰💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч
Обзор команд перед матчем
Локомотив продемонстрировал отличную форму, занимая 4-е место с 47 очками после 28 туров. Команда выиграла 5 последних матчей и забила в 15 последних встречах, что свидетельствует о сильной атакующей мощи. Локомотив забил 9 голов в последних пяти матчах, но их оборона также пропустила 6 мячей, что указывает на определенную уязвимость.
Факел, занимающий 11-е место с 29 очками, показывает менее стабильные результаты. Команда не смогла выиграть в последних трех матчах, забив всего один гол и пропустив четыре. Недостаточная результативность атак и неплохая работа обороны являются ключевыми моментами для команды в этом сезоне.
Основные моменты для прогноза
- Локомотив демонстрирует сильную атаку на домашней арене и способность забивать голы в каждом матче.
- Факел последовательно забивал мало голов, но их способность сохранять низкий счет может создать трудности для атакующих усилий Локомотива.
- Несмотря на резкое различие в их положении в лиге, Факел уже показал, что может удерживать ничейные результаты, даже против сильных команд.
Прогноз
С учетом недавней формы обеих команд, особенно силы Локомотива на своем поле и тенденции Факела играть вничью, вполне вероятно, что матч завершится равным счетом. Обе команды продемонстрируют упорство, и, учитывая недавние тенденции, возможен низкий счет.
Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 3.65.
Этот прогноз основан на текущей форме обеих команд, где Локомотив будет стремиться доминировать, но Факел, скорее всего, сосредоточится на обороне и минимизации рисков, что может привести к ничейному результату.
Коэффициенты:
- П1 – 1,8
- Х – 3,8
- П2 – 4,8
Где смотреть матч Локомотив – Факел
Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч
- Дата проведения
- 18 мая, 16.30, «стадион Локомотив»