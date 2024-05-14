Динамо Москва – Крылья Советов: прогноз на матч 18 мая 2024, РПЛ

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Дата матча: 18 мая 2024 года

Место проведения: ВТБ Арена, Москва

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Контекст матча

Предстоящая встреча между лидером чемпионата Динамо и Крыльями Советов, занимающими восьмое место, обещает стать напряженной борьбой. Динамо, находясь на первом месте, демонстрирует отличную форму, выиграв последние пять матчей и забив в каждом из последних 14 матчей. С другой стороны, Крылья Советов показывают нестабильные результаты и испытывают трудности с победами в последних играх.

Текущая форма команд

Динамо продолжает демонстрировать высокую результативность и силу в атаке, забив 49 голов в 28 матчах, что делает их лучшими нападающими в лиге. Однако оборона остается уязвимой, так как они пропустили 7 голов в последних пяти матчах.

Крылья Советов показали менее убедительные результаты, забив всего три гола в последних пяти матчах и пропустив шесть. Несмотря на это, команда способна создавать моменты и забивать важные голы, что подтверждается их общим количеством забитых мячей в сезоне.

Прогноз на матч

Обе команды имеют хорошие атакующие качества и способны забивать голы, но также обе команды сталкиваются с проблемами в обороне. Это делает предстоящий матч идеальной сценой для голов с обеих сторон. Динамо, несмотря на свою атакующую мощь, регулярно пропускает, а Крылья Советов показали, что могут забивать даже в трудных матчах.

Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют – Да» за коэффициент 1.77.

Этот прогноз учитывает текущую форму обеих команд и их способность забивать голы, несмотря на различия в их положении в турнирной таблице и статистики за сезон.

Коэффициенты от букмекера:

  • Победа Динамо: 1.4
    Ничья: 4.8
    Победа Крылья Советов: 7.2

Где смотреть матч Динамо Москва – Крылья Советов

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Динамо – Крылья Советов
Дата проведения
18 мая, 14.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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