Владелец БК «Бетсити» получил право планировки 6,85 га земли возле «Ростов Арены»

По сообщениям «Коммерсанта», владелец букмекерской компании «Бетсити» Сергей Самсоненко получил право на подготовку документации по планировке 6,85 гектаров земли недалеко от «Ростов Арены».

Самсоненко сможет участвовать в планировке территории около Восточного шоссе, улицы Бориса Слюсаря и бульвара, ведущего к стадиону «Ростова». Представитель Самсоненко заявил, что на выделенном участке появится сначала отель Marriott Courtyard, а следом медицинский центр – в строительство этих двух зданий будет вложено около шести миллиардов рублей.

Напомним, что компания «Бетсити», основанная в 2003 году в Ростове, является одним из спонсоров одноименного клуба.