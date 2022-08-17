Владелец БК «Бетсити» получил право планировки 6,85 га земли возле «Ростов Арены»

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По сообщениям «Коммерсанта», владелец букмекерской компании «Бетсити» Сергей Самсоненко получил право на подготовку документации по планировке 6,85 гектаров земли недалеко от «Ростов Арены».

Самсоненко сможет участвовать в планировке территории около Восточного шоссе, улицы Бориса Слюсаря и бульвара, ведущего к стадиону «Ростова». Представитель Самсоненко заявил, что на выделенном участке появится сначала отель Marriott Courtyard, а следом медицинский центр – в строительство этих двух зданий будет вложено около шести миллиардов рублей.  

Напомним, что компания «Бетсити», основанная в 2003 году в Ростове, является одним из спонсоров одноименного клуба.

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