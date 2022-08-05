Собирай киберспортивные экспрессы в BetBoom и получай гарантированные фрибеты!

С 4 по 14 августа проходит турнир по Dota 2 PGL Arlington Major. Букмекерская компания BetBoom стала генеральным партнером русскоязычной трансляции и в связи с этим запускает акцию, в которой разыграет руны фрибетов!
Участвовать в акции могут все авторизованные пользователи BetBoom. Регистрация проходит в пару кликов, нужно только указать свои данные, а идентификацию можно пройти как в любом клубе букмекера, так и онлайн.
Далее нужно нажать на кнопку «Принять участие» на лендинге https://betboom.ru/actions/pglmajor и делать ставки от 1000 ₽ на киберспортивные экспрессы с общим коэффициентом от 2.50.
За каждый экспресс пользователи получают гарантированные «руны». Одна «руна» равна 70 фрибетам. Счетчик «рун» расположен на лендинге акции.
Акция действует как на сайте, так и в клубах BetBoom, однако условия акции в ППС букмекера отличаются, уточнить информацию можно у персонала.
15 августа до 16:00 по мск будут подведены итоги акции и начислены фрибеты в зависимости от количества «рун». Важно − экспрессы должны быть рассчитаны до 14.08 включительно.