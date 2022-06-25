Камбэк с 0:2 в 3:2 принес клиенту BetBoom 167 тысяч рублей!

Мидвик выдался достаточно успешным для одного из клиентов BetBoom – беттор собрал экспресс из пяти событий с коэффициентом 167,24, поставив на него 1000 рублей. Сумма выигрыша составила 167 238 рублей!

Беттор объединил в купоне четыре футбольных события с хоккейным. Сложнее всего зашла ставка в алжирском матче: беттор выбрал победу хозяев, но к 54-й минуте гости вели 0:2. Каким-то чудом «Беджая» соорудила камбэк – 3:2.

Напомним, что в BetBoom продолжается акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке