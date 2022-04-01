Досрочная выплата, если твоя команда повела в два мяча! В BetBoom продолжается акция «РПЛ 2:0»

Многим бетторам знакома ситуация, когда любимая команда обыгрывает соперника в два мяча, но по итогу матча уступает. Футболисты подвели, ставка не зашла, надежды на выигрыш не оправдались, а настроение падает ниже плинтуса. Чтобы застраховать себя от подобных неудач в российском футболе, воспользуйтесь акцией BetBoom «РПЛ 2:0».

Вот условия: если беттор поставил в прематче на исход матча РПЛ, и его команда повела в два мяча (например, со счетом 2:0, 3:1 и т.д.), то пари автоматически рассчитывается как победное.

Акция действует до конца сезона РПЛ для всех зарегистрированных пользователей букмекерской компании BetBoom на сайте и в мобильных приложениях. Для участия необходимо поставить в прематче на исход любой встречи РПЛ.

Воспользоваться акцией можно уже сегодня:

01/04 19:00 Рубин – Химки

02/04 14:00 Крылья Советов – Уфа

02/04 14:00 Арсенал Т – Ахмат

02/04 16:30 Ростов – Нижний Новгород

02/04 19:30 Локомотив М – Спартак М

03/04 14:00 Краснодар – Динамо М

03/04 16:30 ЦСКА – Урал

03/04 19:00 Сочи – Зенит

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