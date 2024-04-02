Кристапс Порзингис о плей-офф НБА: «Арена будет ходить ходуном»

Теги Бостон НБА Кристапс Порзингис Баскетбол

Форвард «Бостона» Кристапс Порзингис предвкушает матчи плей-офф.

«Даже не могу представить, что будет происходить в «ТД-гардене». Здесь уже безумно громко для игр регулярного чемпионата. Я помню в Далласе разницу между шумом регулярки и плей-офф, и это было нереально.

Арена будет ходить ходуном. Я в восторге от такой атмосферы. Ты чувствуешь каждую частицу этой энергии. И вот к чему мы стремимся», – сказал Порзингис.

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1 комментарий
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Понимаю предвкушение плей-офф от КП, он едва успел вкусить атмосферу матчей на вылет. Плей-офф в баббле это явно не про "арена ходуном") Ну и 7 игр с Клипперс годом позже это тоже пост-ковидный постсезон со своими ограничениями. Эти две серии это пока весь опыт Кристапса в плей-офф в карьере.

Будет интересно посмотреть, на что он способен сейчас, с небольшим опытом игры в ПО, при этом в лучшие годы карьеры и в топовой команде
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