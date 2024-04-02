Кристапс Порзингис о плей-офф НБА: «Арена будет ходить ходуном»

Форвард «Бостона» Кристапс Порзингис предвкушает матчи плей-офф.

«Даже не могу представить, что будет происходить в «ТД-гардене». Здесь уже безумно громко для игр регулярного чемпионата. Я помню в Далласе разницу между шумом регулярки и плей-офф, и это было нереально.

Арена будет ходить ходуном. Я в восторге от такой атмосферы. Ты чувствуешь каждую частицу этой энергии. И вот к чему мы стремимся», – сказал .