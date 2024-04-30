Брэндон Ингрэм о будущем в «Пеликанс»: «У меня здесь хорошие отношения, но кто знает»

Теги возможные переходы Новый Орлеан НБА Брэндон Ингрэм Баскетбол

Брэндон Ингрэм рассказал о своем будущем в «Пеликанс».

«Я люблю Новый Орлеан. Это город, где меня впервые пригласили на Матч всех звезд, и они позволили мне быть самим собой. У меня здесь хорошие отношения, но кто знает. Я возьму несколько недель отпуска, подумаю о том, что лучше для меня и моей семьи, а там посмотрим.

Как бы то ни было, я очень люблю Новый Орлеан и болельщиков. Они относились ко мне хорошо. Здесь остались кое-какие незавершенные дела, так что кто знает», – сказал форвард «Пеликанс».

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