Джоэл Эмбиид о преимуществе «Никс» в подборах в нападении: «Много неудачных для нас отскоков»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Джейлен Брансон Баскетбол

Джоэл Эмбиид высказался о преимуществе «Никс» в подборах в нападении.

«Я думаю, что отчасти это, очевидно, благодаря их лучшему игроку, которому они доверяют, и их не волнует, если он совершит 40 бросков за матч. Когда мы выходим на него и пытаемся не позволить совершить легкий бросок, это открывает им пространство для подбора в нападении. Такое ощущение, что они знают он собирается бросать, и просто готовятся к подбору в нападении. Если ты отошел от кольца, в момент, когда оборачиваешься, твой игрок уже обошел тебя, и вы остались втроем против двух.

Но я даже не думаю, что сегодня в этом была проблема. Я думаю, что было много неудачных для нас отскоков. После каждого броска, казалось, что мяч просто падает к ним в руки. Порой ты делаешь все возможное, чтобы отсечь своего игрока, но если мяч отскакивает не в твою сторону, ты ничего не можешь с этим поделать», – сказал центровой «Филадельфии».

В регулярном чемпионате «Никс» были лучшими в лиге по подборам в нападении.

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3 комментария
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Законы физики и теория вероятности против нас, что ж поделать
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Эмбид: «Вот был бы у нас Родман…»
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Сначала проблема была в Симмонсе, затем мешал Харден и Риверс, теперь вот болельщики и геометрия не дают побеждать, что ж такое…
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