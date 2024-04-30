Джамал Мюррэй – первый игрок в истории НБА, который забрасывал победный мяч в последние 5 секунд нескольких матчей одной серии плей-офф

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Джамал Мюррэй стал автором решающих попаданий во 2-м и 5-м матчах с «Лейкерс».

Разыгрывающий «Денвера» стал первым игроком в истории НБА, который забрасывал победный мяч в последние 5 секунд нескольких матчей одной серии плей-офф.

Во втором матче серии первого раунда плей-офф против «Лейкерс» Мюррэй исполнил победный бросок под сирену. В пятой встрече Мюррэй забросил через руки Остина Ривза за 3,6 секунды до сирены при счете 106:106.

Действующие чемпионы НБА завершили противостояние в пяти играх (4-1).

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3 комментария
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Да, кто знает какой был бы счет в серии, если бы он промазал
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И оба раза с вполне достойным сопротивлением. Джамал легенда.
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Мюррэй машина !!!
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