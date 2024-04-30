Джамал Мюррэй – первый игрок в истории НБА, который забрасывал победный мяч в последние 5 секунд нескольких матчей одной серии плей-офф

Джамал Мюррэй стал автором решающих попаданий во 2-м и 5-м матчах с «Лейкерс».

Разыгрывающий « » стал первым игроком в истории НБА, который забрасывал победный мяч в последние 5 секунд нескольких матчей одной серии плей-офф.

Во втором матче серии первого раунда плей-офф против « » исполнил победный бросок под сирену. В пятой встрече Мюррэй забросил через руки Остина Ривза за 3,6 секунды до сирены при счете 106:106.

Действующие чемпионы завершили противостояние в пяти играх (4-1).