Боян Богданович выбыл до конца сезона из-за травмы лодыжки

Боян Богданович пропустит оставшуюся часть плей-офф НБА.

Форвард « » в среду перенесет операцию на левой лодыжке, сообщает хорватское издание Sportske Novosti. Игрок получил травму во время 4-го матча серии первого раунда плей-офф против «Филадельфии» (3-1).

Кроме того, хорвату, скорее всего, предстоит операция на левой руке, которую он травмировал ранее.

В этом сезоне набирал в среднем 14,6 очка, 2,7 подбора и 1,7 передачи за матч.