Боян Богданович выбыл до конца сезона из-за травмы лодыжки

Теги травмы Нью-Йорк Филадельфия НБА Боян Богданович НБА плей-офф Баскетбол

Боян Богданович пропустит оставшуюся часть плей-офф НБА.

Форвард «Нью-Йорка» в среду перенесет операцию на левой лодыжке, сообщает хорватское издание Sportske Novosti. Игрок получил травму во время 4-го матча серии первого раунда плей-офф против «Филадельфии» (3-1).

Кроме того, хорвату, скорее всего, предстоит операция на левой руке, которую он травмировал ранее.

В этом сезоне Богданович набирал в среднем 14,6 очка, 2,7 подбора и 1,7 передачи за матч. 

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4 комментария
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Без Богдановича теперь меньше шансов. С травмами реально не везет Никс
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Очередная травма после прыжка за мячом в ноги. Пора за это карать гораздо сильней.
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Теперь всемером будут играть. Причем 2 человека будут закрывать позицию центра и только ее, а остальные пятеро - оставшиеся 4 позиции на площадке) Алека Беркса мы не увидим)
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