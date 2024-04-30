Димитрис Яннакопулос: «Маккаби» обещал, что все матчи будут проходить при пустых трибунах»

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос записал видеообращение к Евролиге.

«Три-четыре месяца назад на Генеральной ассамблее Евролиги в Стамбуле проходило голосование по поводу допуска «Маккаби» к участию в этом сезоне, учитывая то, что происходит на той территории. «Маккаби» дал обещание, что все матчи будут проходить при пустых трибунах.

Внезапно я читаю, что будет 2 000 болельщиков. Надеюсь, что это вранье, и Евролига сделает все необходимое, чтобы игра состоялась и прошла в условиях, о которых «Маккаби» обещал на Генеральной ассамблее.

Мы все голосовали за то, чтобы «Маккаби» участвовал в чемпионате, хотя ЦСКА не участвует. Надеюсь, Евролига сделает то, что необходимо», – сказал в своем обращении владелец «Пао».

Перед 3-м матчем серии плей-офф Евролиги между «Маккаби» и «Панатинаикосом» израильский клуб увеличил лимит зрителей. По данным BasketNews, встречу должны были посетить около 1000 болельщиков.