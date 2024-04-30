«Лейкерс» готовы предложить Леброну Джеймсу максимальное продление контракта на три года и 164 миллиона долларов
«Лейкерс» готовы заключить ноовое соглашение с Леброном Джеймсом.
Ожидается, что 39-летний форвард «Лейкерс» проведет в лиге еще два сезона, сообщает The Athletic со ссылкой на источник, знакомый с мнением Джеймса.
«Лейкерс» открыты для обсуждения любой сделки, которая сохранит Леброна на седьмой сезон. В том числе клуб готов предложить максимальное продление на три года и 164 миллиона долларов, сообщили The Athletic источники в команде.
У Джеймса есть опция выхода из контракта с «Лейкерс» в межсезонье-2024. По словам инсайдера Брайана Уиндхорста, форвард намерен выйти на рынок свободных агентов.
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