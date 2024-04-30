«Лейкерс» готовы предложить Леброну Джеймсу максимальное продление контракта на три года и 164 миллиона долларов

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

«Лейкерс» готовы заключить ноовое соглашение с Леброном Джеймсом.

Ожидается, что 39-летний форвард «Лейкерс» проведет в лиге еще два сезона, сообщает The Athletic со ссылкой на источник, знакомый с мнением Джеймса.

«Лейкерс» открыты для обсуждения любой сделки, которая сохранит Леброна на седьмой сезон. В том числе клуб готов предложить максимальное продление на три года и 164 миллиона долларов, сообщили The Athletic источники в команде.

У Джеймса есть опция выхода из контракта с «Лейкерс» в межсезонье-2024. По словам инсайдера Брайана Уиндхорста, форвард намерен выйти на рынок свободных агентов.

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8 комментариев
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Ответ Alexander Bazarov
Комментарий скрыт
Какой плохой игрой?
28+7+9 на 57% с игры это плохо?
Они играли против действующего чемпиона и лучшей команды запада. И то 2 игры проиграли гейм-виннерами Мюррея.
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у филы есть ресурс на Леброна?
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Если найдут Нормального тренера и создадут хорошую скамейку то все вполне будет. Ну а на Леброна Лал отобьют куда больше денег, чем потратят на его контракт, это база)
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Ответ Максим Макеев
жаль что ЛАЛ решили себя уничтожить даже с 3 звездой( если выменяют) будет тяжело не то что по взять а в по даже выйти
Да, не в по выйдут точно, если будут здоровы
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Ответ AlphaBeast
Да, не в по выйдут точно, если будут здоровы
да точно нельзя говорить на этом западе
Денвер Миннесота Оклахома Даллас Финикс ЛАК точно будут сражаться за по уже 6 команд
Кингс, ГСВ и Пеликанс будут кусаться
Хьюстон и Мемфис постараются сразиться за ПО
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