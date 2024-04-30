Крис Финч перенесет операцию на колене

Крису Финчу предстоит операция по восстановлению правого коленного сухожилия.

Операция назначена на среду. На ранних этапах реабилитации Финчу придется держать ногу в бандаже.

Главный тренер «Миннесоты» может пропустить 1-й матч серии второго раунда плей-офф против « ». Встреча состоится в субботу. Если Финч не сможет присутствовать на скамейке, его ассистент Майка Нори будет руководить командой, а Финч, скорее всего, будет общаться со скамейкой из раздевалки.

Финч получил травму во время четвертого матча серии с «Финиксом» (122:116, 4-0). Разыгрывающий «Вулвз» Майк Конли врезался в тренера после фола Девина Букера.