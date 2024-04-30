Крис Финч перенесет операцию на колене

Теги травмы Денвер Миннесота НБА Крис Финч НБА плей-офф Майка Нори Баскетбол

Крису Финчу предстоит операция по восстановлению правого коленного сухожилия.

Операция назначена на среду. На ранних этапах реабилитации Финчу придется держать ногу в бандаже.

Главный тренер «Миннесоты» может пропустить 1-й матч серии второго раунда плей-офф против «Денвера». Встреча состоится в субботу. Если Финч не сможет присутствовать на скамейке, его ассистент Майка Нори будет руководить командой, а Финч, скорее всего, будет общаться со скамейкой из раздевалки.

Финч получил травму во время четвертого матча серии с «Финиксом» (122:116, 4-0). Разыгрывающий «Вулвз» Майк Конли врезался в тренера после фола Девина Букера.

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4 комментария
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Ответ Light Yagami
Повезло, что в него влетел не особо габаритный Канли. Какой-нибудь Наз Рид мог бы и убить
Он жилистый))
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+1
Дойдет до финала плей-офф с фиксатором на ноге, как Томас Тухель в 2020 до финала ЛЧ дошел, передвигаясь на костылях из-за перелома плюсневой кости
+2
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Повезло, что в него влетел не особо габаритный Канли. Какой-нибудь Наз Рид мог бы и убить
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Отделались малой кровью, что называется. Неприятно, но не смертельно
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