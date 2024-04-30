Дарвин Хэм: «Горжусь нашей командой, несмотря на все, что случилось»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм подвел итоги серии с «Денвером».

«Лейкерс» в понедельник уступили со счетом 106:108 (1-4) и завершили выступление в сезоне.

«Очень горжусь нашей командой, несмотря на все, что случилось.

Очевидно, что серия сложилась не в нашу пользу, началась не так, как мы хотели. И все же мы выиграли один из матчей у себя дома, боролись изо всех сил сегодня, чтобы продолжить серию... Наши ребята проявили мужество и характер», – заявил главный тренер «озерников».

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12 комментариев
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Не знаю, или вам просто крайний нужен, но в последних матчах ЛА играли очень грамотно. И в защите и в нападении. Я бы сказал даже что единственный косяк Хэма это то что не оставил тайм аут в последней.
Просто Денвер объективно сильнее. У них 4 стабильных опции у ЛА две.
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Ответ Bunyod Turgunov
Перед серией сколько пафоса было?😂 Говорили что у Лейкерс запасные игроки лучше чем у Денвера и т.д. А теперь оказывается что у Денвера 4 стабильные опции а у Лейкерс 2. Не удивлюсь если завтра скажут что судьи топили за Денвер
Отчаянные фанаты может и говорили. Но по моему большинству было очевидно, что с дило, японцем и сынком у действующих чемпионов не выиграть.
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Бывший главный тренер "озёрников"
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Хэм, ну хватит уже. Из-за тебя нет желания уже смотреть на ЛАЛ. Никогда не думал что буду в ПО притапливать теперь за Миньку. Чтобы показали тебе какой ты тренер.
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не нашей, а вашей
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Интересно, что будет делать менеджмент Лейкерс
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Прощай, Хэм)
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- заявил бывший главный тренер озерников
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Два матча в одно владение - эх.
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Не буду стрелки переводить на Хэма, но задняя линия очень слабая у Лейкерс, Рассел и Ривз это не те парни с кем можно титул брать, при всем уважении к ним
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