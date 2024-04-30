Дарвин Хэм: «Горжусь нашей командой, несмотря на все, что случилось»

Дарвин Хэм подвел итоги серии с «Денвером».

« » в понедельник уступили со счетом 106:108 (1-4) и завершили выступление в сезоне.

«Очень горжусь нашей командой, несмотря на все, что случилось.

Очевидно, что серия сложилась не в нашу пользу, началась не так, как мы хотели. И все же мы выиграли один из матчей у себя дома, боролись изо всех сил сегодня, чтобы продолжить серию... Наши ребята проявили мужество и характер», – заявил главный тренер «озерников».