Игроки «Лейкерс» потеряли веру в Дарвина Хэма в феврале, когда спасли матч с «Клипперс», нарушив установки тренера (The Athletic)
Игроки «Лейкерс» потеряли веру в Дарвина Хэма в феврале.
Об этом пишут авторы The Athletic Шэмс Чарания, Йован Буха и Сэм Эмик.
28 февраля «Лейкерс» спасли матч с «Клипперс», нарушив установки Хэма. Тренер считал, что Леброн Джеймс должен атаковать через Кавая Ленарда, хотя соперник охотно использовал смены и оставлял против лидера «озерников» Даниэля Тайса.
Баскетболисты высказали друг другу сомнения в такой тактике. Они решили, что могут более эффективно использовать смены, что позволило в итоге осуществить крупный камбэк. The Athletic предполагает, что эта победа была воспринята некоторыми игроками как знак единства на фоне разлада с тренером Хэмом.
Баскетболисты посчитали, что способны брать инициативу в свои руки на фоне отсутствия эффективного руководства со стороны тренерского штаба. Они решили, что та победа была достигнута благодаря их видению ситуации.
Высока вероятность, что «Лейкерс» отправят Хэма в отставку после вылета в первом раунде плей-офф.
Предсказуемый сюжет, даже не в плане результата (Лейкерс, вообщем то достойно играли, где то не везло).... Но вот сейчас всплывают инсайды , скоро ещё что узнаем.... Не может так вести себя великий клуб. Понятно, что все новости непросто так , в одночасье стали публиковать. А игроки? Я только от Ривза прочёл что он критически свою игру оценивает, а остальные?
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