Игроки «Лейкерс» потеряли веру в Дарвина Хэма в феврале, когда спасли матч с «Клипперс», нарушив установки тренера (The Athletic)

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Игроки «Лейкерс» потеряли веру в Дарвина Хэма в феврале.

Об этом пишут авторы The Athletic Шэмс Чарания, Йован Буха и Сэм Эмик.

28 февраля «Лейкерс» спасли матч с «Клипперс», нарушив установки Хэма. Тренер считал, что Леброн Джеймс должен атаковать через Кавая Ленарда, хотя соперник охотно использовал смены и оставлял против лидера «озерников» Даниэля Тайса.

Баскетболисты высказали друг другу сомнения в такой тактике. Они решили, что могут более эффективно использовать смены, что позволило в итоге осуществить крупный камбэк. The Athletic предполагает, что эта победа была воспринята некоторыми игроками как знак единства на фоне разлада с тренером Хэмом.

Баскетболисты посчитали, что способны брать инициативу в свои руки на фоне отсутствия эффективного руководства со стороны тренерского штаба. Они решили, что та победа была достигнута благодаря их видению ситуации.

Высока вероятность, что «Лейкерс» отправят Хэма в отставку после вылета в первом раунде плей-офф.

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19 комментариев
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Закономерный исход. Им тренер нужен в стиле Камонлэтсгоу. Вовремя паузы брать, да бодрить, когда раздрай начинается
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+15
Ответ Максим Макеев
атака через Кавая это рили смехота, но все же думаю следующий сезон учитывая нынешние новости ЛАЛ лучше провести без формального тренера, а с фактическим в виде Леброна
Ну ГМ Брона мы видели, коучем видели, игроком видели, можно ему еще в перерыве микрофон давать чтобы заряжал толпу на стадионе, и разыгрывал 20к баксов за попадание с центра площадки
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+11
Игроки «Лейкерс» потеряли веру в Дарвина
+8
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+8
Ну и смысл Дарвину цепляться за эту работу? Ни во что не ставят, установки не выполняют, да ещё и всю вину валят на него, Леброн нахваливает тренера конкурентов Мелоуна, а про своего ни слова поддержки. Уж за 2 года то можно понять куда попал. Неужели ни капли самоуважения не осталось?
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Можно подумать до этого его прям слушали)))))))))
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Ответ Андрей Габдрахманов
Хэм прикольный тип зачем-то сегодня уже в первой четверти взял 2 тайм-аут, хотя Денвер и первую четверть и первую половину спокойно Лал сливал. Потом как раз его и не хватило) а так по игре видна больше рука Леброна, просто стоит ввести должность играющий тренер да и всё.
Советую изучить правила тайм-аутов в НБА.
+5
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+5
Ответ Дедушкин самогон
Ну ГМ Брона мы видели, коучем видели, игроком видели, можно ему еще в перерыве микрофон давать чтобы заряжал толпу на стадионе, и разыгрывал 20к баксов за попадание с центра площадки
Ещё можно подработать T-shirt gunner’ом, также в паузах игры
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Тогда значит установку тренера нарушили, а что мешало нарушать её в серии с Денвером?
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Ответ Максим Макеев
атака через Кавая это рили смехота, но все же думаю следующий сезон учитывая нынешние новости ЛАЛ лучше провести без формального тренера, а с фактическим в виде Леброна
Невозможно такое. Тренер всегда нужен чтобы виновный был
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атака через Кавая это рили смехота, но все же думаю следующий сезон учитывая нынешние новости ЛАЛ лучше провести без формального тренера, а с фактическим в виде Леброна
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Странно, что на концовку не осталось тайм акта, за 3,2 до конца могли бы атаку осмысленную провести
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После вылета, такой грязи как правило становится много, нужно же кого-то сделать виноватым
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Предсказуемый сюжет, даже не в плане результата (Лейкерс, вообщем то достойно играли, где то не везло).... Но вот сейчас всплывают инсайды , скоро ещё что узнаем.... Не может так вести себя великий клуб. Понятно, что все новости непросто так , в одночасье стали публиковать. А игроки? Я только от Ривза прочёл что он критически свою игру оценивает, а остальные?
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Ответ Максим Макеев
атака через Кавая это рили смехота, но все же думаю следующий сезон учитывая нынешние новости ЛАЛ лучше провести без формального тренера, а с фактическим в виде Леброна
Нет, тренер, нужен. Хотя бы, чтобы строить защиту. Леброн, думаю, ее не сможет построить.
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