Игроки «Лейкерс» потеряли веру в Дарвина Хэма в феврале, когда спасли матч с «Клипперс», нарушив установки тренера (The Athletic)

Игроки «Лейкерс» потеряли веру в Дарвина Хэма в феврале.

Об этом пишут авторы The Athletic Шэмс Чарания, Йован Буха и Сэм Эмик.

28 февраля «Лейкерс» спасли матч с «Клипперс», нарушив установки Хэма. Тренер считал, что должен атаковать через Кавая Ленарда, хотя соперник охотно использовал смены и оставлял против лидера «озерников» Даниэля Тайса.

Баскетболисты высказали друг другу сомнения в такой тактике. Они решили, что могут более эффективно использовать смены, что позволило в итоге осуществить крупный камбэк. The Athletic предполагает, что эта победа была воспринята некоторыми игроками как знак единства на фоне разлада с тренером .

Баскетболисты посчитали, что способны брать инициативу в свои руки на фоне отсутствия эффективного руководства со стороны тренерского штаба. Они решили, что та победа была достигнута благодаря их видению ситуации.

Высока вероятность, что « » отправят Хэма в отставку после вылета в первом раунде плей-офф.