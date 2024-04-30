Леброн Джеймс о «Денвере»: «Потрясающая тренерская работа. Они использовали свои шансы в концовках»

Леброн Джеймс отдал должное «Денверу» после поражения в серии 1-го раунда.

« » в понедельник уступили со счетом 106:108 (1-4) и завершили выступление в сезоне.

«В первую очередь я хочу снять шляпу перед ними. Это действующие чемпионы. Отличная команда.

Потрясающая тренерская работа, и они использовали свои шансы в концовках, что и помогло выиграть серию. Надо отдавать должное, когда ваш соперник этого заслуживает», – заявил форвард «озерников».