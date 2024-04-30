Леброн Джеймс о «Денвере»: «Потрясающая тренерская работа. Они использовали свои шансы в концовках»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Леброн Джеймс отдал должное «Денверу» после поражения в серии 1-го раунда.

«Лейкерс» в понедельник уступили со счетом 106:108 (1-4) и завершили выступление в сезоне.

«В первую очередь я хочу снять шляпу перед ними. Это действующие чемпионы. Отличная команда.

Потрясающая тренерская работа, и они использовали свои шансы в концовках, что и помогло выиграть серию. Надо отдавать должное, когда ваш соперник этого заслуживает», – заявил форвард «озерников».

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6 комментариев
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когда хочешь сказать о своем тренере не говоря о своем тренере
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В концовках кстати зарешали Джамал и Йокич персонально. У них нашлись клатчеры, а вот в ЛАЛ нет.
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